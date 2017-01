Pensavate che la polemica social tra Fedez da un lato e Marracash-Gué Pequeno dall'altro fosse finita? Beh, vi sbagliavate. La consegna del Tapiro d'Oro da parte di Striscia al rapper di "Cigno nero" e ai due rapper di "Insta lova" ha riacceso la controversia e ha visto i rapper insultarsi nuovamente.



Raggiunto a Milano dall'inviato del tg satirico di Canale 5, Valerio Staffelli, per la consegna del Tapiro, Fedez ha detto sulla polemica, nata in seguito ad un'intervista in cui Marracash e Gué Pequeno lo accusavano di non essere un vero rapper ma "una macchina da guerra del business" e come "una forma di pop che si maschera da rap":



"Sono cose che accadono, non so come altro risponderti. Io non ho mai nascosto di essere un pop-rapper, anzi non mi sono mai dichiarato rapper: ho sempre detto di essere un cantautore 2.0. Lo sanno benissimo che io l'ho sempre ammesso. Il problema è che probabilmente non ti danno spazio nelle interviste se non fai il nostro nome quando non hai una certa eco mediatica".



GUARDA QUI IL VIDEO DELLA CONSEGNA DEL TAPIRO D'ORO A FEDEZ.



Staffelli ha poi raggiunto anche Marracash e Gué Pequeno, che di fronte alle telecamere di Striscia la Notizia hanno fatto di nuovo il verso a Fedez (che in una clip pubblicata su Instagram qualche giorno fa li aveva accusati, in sostanza, di essere invidiosi del suo successo). Gué Pequeno ha detto:



"Lo dedico a tutti gli invidiosi, questo Tapiro. Però sai quanti dischi vendo io? Devi darmelo di platino, di diamante".



Questo, invece, il commento di Marracash - che sempre negli scorsi giorni, sui social, aveva definito Fedez (vero nome Federico Lucia) un "Pinocchio":



"Ero troppo frustrato di non avere un Tapiro... Quindi grazie, Pinocchio. Pinocchio è il nostro amico Federico che salutiamo con tanto affetto e ringraziamo per questo".



Marracash ha poi ridetto la sua sul presunto incontro alla sfilata milanese durante la quale, stando al racconto di Fedez, i due si sarebbero incontrati e il rapper di "Cigno nero" avrebbe dato del "coglione" al collega - ma Marracash ha smentito e ha raccontato la sua versione. Alle telecamere di Striscia la Notizia, il rapper ha ribadito la sua versione e ha preso in giro Fedez per essere stato sponsor di un uovo di Pasqua, per aver partecipato come giudice a X Factor e per aver recitato una piccola parte in una fiction di Rai1:



"Non è successo niente alla sfilata. Lui, come spesso fa, ha inventato questa cosa. Se non va sull'uovo di Pasqua, non piange in un talent, non fa Don Matteo su Rai2 (ma si tratta in realtà di 'Un passo dal cielo 4', ndr)... Ecco, non è che se uno non fa 'ste robe è un frustrato. Io sono ben contento di non fare questa roba qua. Sono orgoglioso. E da tutto questo nasce (la polemica, ndr): noi sul Corriere abbiamo detto che non siamo quella roba. Noi siamo contenti: la nostra guerra rap si fa sulle rime, noi abbiamo fatto tante rime. Ne ho fatta anche una appropriata, calza a pennello: 'Marra non è uno che puoi dissare per farti promo facile. Sopra di te metto una lapide, grossa come la fottuta piramide'".



GUARDA QUI IL VIDEO DELLA CONSEGNA D'ORO A MARRACASH E GUÈ PEQUENO.



I due servizi relativi alla consegna del Tapiro d'Oro a Fedez e a Marracash-Gué Pequeno sono andati in onda ieri sera. E mentre Fedez stava festeggiando il compleanno del suo amico Fabio Rovazzi, Marracash e Pequeno si sono rivisti il video della consegna in tv e hanno continuato a prendere in giro Fedez e a postare alcune clip su Instagram in cui si sente una voce che dà a Fedez del "pincone" (un tonto, sostanzialmente): "Che Weakness, che scarso", dice qualcuno. Dunque, Marracash e Gué Pequeno hanno pubblicato sui rispettivi canali social ufficiali la foto del Tapiro d'Oro e nei post ringraziano Fedez dandogli nuovamente del "Pinocchio".







Che 😂 #pinocchio #lucaderiso #zimbellato A photo posted by Marracash (@kingmarracash) on Jan 19, 2017 at 12:33pm PST