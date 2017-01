Prosegue il botta e risposta tra Marracash e Fedez sui social, la polemica nata in seguito ad alcune dure dichiarazioni sul rapper di "Cigno nero" rilasciate dal già membro della Dogo Gang in un'intervista concessa insieme a Gué Pequeno (con il quale ha da poco pubblicato l'album congiunto "Santeria") a un quotidiano italiano - dichiarazioni che Fedez non ha mandato giù, come ha fatto sapere per mezzo di alcune clip pubblicate su Instagram. E ora, nel testa a testa, si inserisce anche lo stesso Gué Pequeno.



Fedez, che ha detto di aver incontrato Marracash proprio ieri sera in occasione di un evento a Milano e di avergli dato del coglione - ma Marracash ha raccontato la sua versione in merito all'incontro e lo ha accusato di essere, senza giri di parole, un "cazzaro" - ha risposto alle ultime dichiarazioni del rapper con una clip in cui si rivolge anche a Gué Pequeno. E dice:



"È lampante che non aspettavate altro di una risposta: nel disco avete parlato di me e di J-Ax velatamente e non vi abbiamo risposto, nelle interviste parlate di J-Ax e di me e non vi rispondiamo. Appena dico una cosa su un'intervista che avete fatto vi scatenate".



Il rapper accenna a uno dei brani contenuti all'interno dell'album congiunto di Gué Pequeno e Marracash, "Purdi", il cui testo contiene frasi che in molti hanno interpretato come dissing rivolti proprio a Fedez e J-Ax (che è stato pure citato dai due rapper nell'intervista che ha dato vita alla polemica: "Ax aveva già dimostrato spirito di adattamento in passato. Non è un delitto fare soldi").



La polemica, dunque, si allarga, e non è più un testa a testa tra Fedez e Marracash: Gué Pequeno, in una clip pubblicata su Instagram, ha fatto il verso a Fedez e lo ha poi mandandolo "a cagare".

"Deve essere frustrante fare parte del rap-game da cui io mi sono allontanato, il fatto di questi rosiconi... Gente non appagata, non come me: ho appena saputo che abbiamo venduto 300 milioni di biglietti, è stata aggiunta una diciottesima data... Ma vai a cagare, va!".