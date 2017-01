Gli organizzatori della prossima edizione del Festival di Sanremo hanno comunicato tutti gli autori dei brani che verranno portati sul palco del Teatro Ariston tra i prossimi 7 e 11 febbraio dai Campioni e dalle Nuove Proposte in gara alla sessantasettesima edizione del Festival della Canzone Italiana: tra le firme in calce alle opere in gara figurano anche quelle di Checco Silvestre dei Modà (per "Ora esisti solo tu" di Bianca Atzei), Marracash (co-autore del brano di Clementino "Ragazzo fuori"), Emma Marrone (co-autrice del testo del brano di Elodie "Tutta colpa mia"), Zibba (co-autore di Marco Masini per testo e musica del brano "Spostato di un secondo"), Giorgia (che ha firmato per Sergio Sylvestre il testo di "Con te") e Francesco Bianconi, che per Marianne Mirage ha scritto con Giuseppe Rinaldi "Le canzoni fanno male".

Ecco, di seguito e in ordine alfabetico, il nome dell'interprete, il titolo della composizione e i nome degli autori di testo e musica.

CAMPIONI:

Al Bano: "Di rose e di spine"

Autore Testo: Maurizio Fabrizio

Autori Musica: Maurizio Fabrizio, Katia Astarita

Alessio Bernabei: Nel mezzo di un applauso

Autori Testo: Roberto Casalino

Autori Musica: Dario Faini, Roberto Casalino, Vanni Casagrande

Bianca Atzei: "Ora esisti solo tu"

Testo e musica: Francesco Silvestre

Chiara: "Nessun posto è casa mia"

Testo e Musica: Niccolo' Verrienti, Carlo Verrienti

Clementino: "Ragazzo fuori"

Autori Testo: Clementino (Clemente Maccaro), Marracash (Bartolo Fabio Rizzo)

Autori Musica: Shablo (Pablo Miguel Lombroni Capalbo), Zef (Stefano Tognini)

Elodie: "Tutta colpa mia"

Autori Testo: Emma Marrone, Oscar Angiuli, Giovanni Pollex, Francesco Cianciola Autori Musica: Oscar Angiuli, Giovanni Pollex, Francesco Cianciola

Ermal Meta: "Vietato morire"

Testo e Musica: Ermal Meta

Fabrizio Moro: "Portami via"

Autore Testo: Fabrizio Mobrici

Autori Musica: Fabrizio Mobrici, Roberto Cardelli

Fiorella Mannoia: "Che sia benedetta"

Autore Testo: Amara (Erika Mineo), Salvatore Mineo

Autore Musica: Amara (Erika Mineo)

Francesco Gabbani: "Occidentali’s Karma"

Autore Testo: Fabio Ilacqua, Francesco Gabbani, Luca Chiaravalli

Autori Musica: Francesco Gabbani, Filippo Gabbani, Luca Chiaravalli

Gigi D'Alessio: La prima stella

Testo e Musica: Gigi D'Alessio

Giusy Ferreri: "Fa talmente male"

Autore Testo: Roberto Casalino

Autori Musica: Takagi (Alessandro Merli), Ketra (Fabio Clemente), Roberto Casalino, Paolo Catalano

Lodovica Comello: "Il cielo non mi basta"

Testo e Musica: Federica Abbate, Antonio Di Martino, Dario Faini, Fabrizio Ferraguzzo

Marco Masini: "Spostato di un secondo"

Testo e Musica: Marco Masini, Diego Calvetti, Zibba (Sergio Vallarino)



Michele Bravi: "Il diario degli errori"

AutoreTesto: Alfredo Rapetti Mogol

Autori Musica: Federica Abbate, Giuseppe Anastasi



Michele Zarrillo: "Mani nelle mani"

Testo e Musica: Michele Zarrillo, Giampiero Artegiani



Nesli e Alice Paba: "Do retta a te"

AutoreTesto: Francesco Tarducci

Autori Musica: Francesco Tarducci, Orazio Grillo

Raige e Giulia Luzi: "Togliamoci la voglia"

Testo e Musica: Alex Andrea Vella, Sergio Vallarino, Antonio Iammarino, Luca Chiaravalli



Ron: "L’ottava meraviglia"

Autore Testo: Mattia del Forno

Autori Musica: Ron, Mattia Del Forno, Emiliano Mangia, Francesco Caprara

Paola Turci: "Fatti bella per te"

Testo e Musica: Paola Turci, Giulia Anania, Davide Simonetta, Luca Chiaravalli



Samuel: "Vedrai"

Autore Testo: Samuel Umberto Romano

Autori Musica: Samuel Umberto Romano, Riccardo Onori, Christian Rigano



Sergio Sylvestre: "Con te"

AutoreTesto: Giorgia Todrani

Autori Musica: Sergio Sylvestre, Stefano Maiuolo



NUOVE PROPOSTE:

Braschi: "Nel mare ci sono i coccodrilli"

Autore Testo: Federico Braschi

Autori Musica: Federico Braschi, Massimo Marches



Francesco Guasti: "Universo"

Autori testo: Francesco Guasti, Franscesco Musumeci, Francesco Ciccotti

Autore Musica: Francesco Guasti



Lele: "Ora mai"

Autori testo: Raffaele Esposito, Rory Di Benedetto, Rosario Canale

Autore Musica: Raffaele Esposito

Leonardo Lamacchia: "Ciò che resta"

Testo e musica: Gianni Pollex, Mauro Lusini



Maldestro: "Canzone per Federica"

Testo e musica: Antonio Prestieri



Marianna Mirage: "Le canzoni fanno male"

Testo e musica: Giuseppe Rinaldi, Francesco Bianconi

Tommaso Pini: "Cose che danno ansia"

Autori testo: Andrea Francesca Dall'Ora, Tommaso Pini

Autori Musica: Andrea Francesca Dall'Ora, Tommaso Pini, Andrea Amati

Valeria Farinacci: "Insieme"

Testo e musica: Giuseppe Anastasi