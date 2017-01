Si è sfiorata la reunion dei R.E.M. martedì sera allo storico 40 Watt Club di Athens dove erano in concerto sul palco i Minus 5 di Scott McCaughey, band con la quale si è spesso esibito Peter Buck. Quindi se la presenza di Buck poteva essere ampiamente prevista, lo è stata meno quella di Mike Mills e di Bill Berry che lo hanno raggiunto per interpretare la canzone dei R.E.M. "Superman", dall’album del 1986 ”Lifes rich pageant” . Mancava il solo Michael Stipe che però era in sala tra il pubblico.



I R.E.M. si sono sciolti nel 2011, mentre Berry ha lasciato la band nel 1997. A dire il vero, questa non è la prima volta che si è sfiorata la reunion al 40 Watt Club. Nel 2013, sempre senza Stipe, suonarono "(Don’t go back to) Rockville", brano incluso nell’album ”Reckoning” uscito nel 1984.