Non sarà una doppietta, ma una data unica quella degli U2 a Roma, in occasione del passaggio italiano nell'ambito del "The Joshua Tree Tour 2017" - il tour per commemorare il disco del 1987 della rock band irlandese.

Gli U2 saranno allo Stadio Olimpico di Roma il 15 luglio 2017. La vendita generale dei biglietti al pubblico inizierà il 16 gennaio alle ore 10. Come di consueto, però, i membri di U2.com potranno accedere a una prevendita esclusiva dalle 9:00 dell'11 gennaio - che durerà fino alle 17:00 del 13 gennaio. Ogni iscritto potrà comprare un massimo di quattro biglietti dal sito, mentre all'inizio della vendita generale il limite massimo sarà innalzato a sei biglietti per persona.

Come annunciato, a fare da supporto agli U2 ci sarà l'ex Oasis Noel Gallagher.

Queste tutte le date europee del tour:

luglio

8 London, UK Twickenham Stadium

12 Berlin, DE Olympic Stadium

15 Rome, IT Olympic Stadium

18 Barcelona, ES Olympic Stadium

22 Dublin, IE Croke Park

25 Paris, FR Stade De France

29 Amsterdam, NE Amsterdam Arena

agosto

1 Brussels, BE King Baudouin Stadium