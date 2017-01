Succulente voci sui prossimi impegni della band di Bono e soprattutto sull'Italia. Riassuno delle puntate precedenti: il giorno di Natale gli U2, con un video su Instagram, hanno confermato per il 2017 l'album "Songs of Experience" e una celebrazione per i 30 anni "The Joshua Tree". Poco dopo, la notizia che il tour sarà negli stadi, in tarda primavera per gli Stati Uniti, con l'Europa a seguire.

L'annuncio ufficiale, secondo alcune voci, dovrebbe venire dato il 9 gennaio.

L'informatissimo sito di fan italiani U2Place riporta che probabilmente il giro di concerti si chiamerà "Joshua Tree Tour". Ma soprattutto che la band dovrebbe sbarcare in Italia per due date, il 15 e 16 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. Si tratta solo di voci senza alcuna conferma o possibilità di verifica, per il momento - tocca attendere l'annuncio ufficiale, appunto. Ma il sito italiano è di solito ben introdotto.

Altra voce che riporta U2Place è che il "supporter" (si fa per dire, in questo caso), anzi l'ospite speciale sarebbe Noel Gallagher, che sarebbe presente per tutte le date europee del gruppo.

L'ex-Oasis era già apparso con gli U2 in una delle date londinesi del gruppo (e si era fatto notare perché si era recato alla O2 Arena in metropolitana, ricordate?). Ecco il video di quella serata: