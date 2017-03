E’ morto all’età di 69 anni Alan Thicke: attore, compositore, conduttore televisivo e, non ultimo, padre del cantante Robin Thicke. TMZ informa che ha avuto un attacco di cuore nel pomeriggio di martedì 13 dicembre mentre giocava a hockey con figlio Carter di 19 anni.



Alan Thicke ha conosciuto grande successo per il suo ruolo nella sit-com “Growing pains” (‘Genitori in blue jeans’ nella versione italiana), andata in onda dal 1985 al 1992. Negli Stati Uniti ha lavorato anche come conduttore tv di game show e talk show.