Dopo una serie di dichiarazioni, fra la primavera e l'estate del 2016, in cui i Rush sembravano molto incerti e confusi sul futuro del gruppo (si parlava di addio, poi di guai di salute di un paio di componenti, poi ancora di un nuovo album e di altri concerti in arrivo). Ora, dopo diversi mesi, in una recente intervista rilasciata nel corso del programma radiofonico "The Strombo Show", il frontman del gruppo canadese Geddy Lee e il chitarrista Alex Lifeson hanno confermato che in effetti i Rush hanno di fatto sospeso l'attività live - che è da considerarsi, quindi conclusa.

Lee ha detto:

Tendi a negare la realtà in questi casi. Ti dici: "Ah, no, questo non sarà l'ultimo tour - ci prenderemo una pausa, poi ci ritroveremo e ne faremo un altro". Non ti rassegni al fatto che sia finita. Ma credo proprio che abbiamo accettato il fatto che questo [l'R40 - ndr] era l'ultimo tour. Vedremo.

Lifeson ha aggiunto:

Va bene. E' così. Ho continuato a suonare molto per tenere allenate le dita e lo trovo molto soddisfacente. Farò un po' di concerti di beneficenza con altre persone - gente di una certa età come me, che non ha più un gruppo. E' divertente trovarsi tutti insieme. Insomma, non è finita del tutto.

A quanto pare, poi, Lee ha anche ricevuto diverse proposte per incidere dischi con altri musicisti, ma sostiene di non essere ancora pronto a un passo del genere:

Quello che mi serviva era un periodo per fare chiarezza nella mia testa e capire dove vuole portarmi il cuore, per la mia prossima fase artistica. Ed è quello che sto facendo ora.

Il batterista Neil Peart, invece, si considera "in pensione" e non sembra avere intenzione di ributtarsi nell'arena della musica. Lee e Lifeson sono in contatto con lui, i rapporti non si sono guastati, ma hanno detto: