I rapper statunitensi A Tribe Called Quest sono in procinto di pubblicare (l'11 novembre) un nuovo disco intitolato "We Got It From Here, Thank You for Your Service". Oltre ai membri canonici del gruppo - ovvero Q-Tip, White, Phife e Ali Shaheed Muhammad - al lavoro hanno partecipato, in varie vesti, anche nomi decisamente di grande peso, del calibro di André 3000, Kendrick Lamar, Jack White, Elton John e Busta Rhymes.

A proposito della collaborazione con White, Q-Tip ha detto in un'intervista rilasciata al "New York Times":

Abbiamo inciso così tanti pezzi e idee insieme... è uno di quei casi in cui ci si ritrova a mille, dopo tanto tempo che si voleva lavorare insieme, e tutto esplode e ti porta in una direzione completamente nuova. Non sapevamo proprio quello che stavamo facendo, è stato uno di quei rari momenti tipo: "Ok, facciamo in fretta e stampiamo il disco".

Peraltro Q-Tip ha detto che White non ha usato nulla di proprio per le registrazioni: