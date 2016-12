Si intitola "Peace Trail" e verrà pubblicato il prossimo 2 dicembre dalla Reprise Records il trentottesimo album in studio di Neil Young: il cantautore canadese, che in tempi recenti ha collaborato con i Promise of the Real per "EARTH" e "The Monsanto Years", per la sua nuova prova sulla lunga distanza ha scelto di farsi affiancare, in sala di ripresa, da Jim Keltner alla batteria e Paul Bushnell al basso. Dietro al mixer dello Shangri-la Studios di Rick Rubin, dove hanno avuto luogo le session, è stato chiamato John Hanlon, che ha anche coadiuvato Young in fase di produzione.

Stando a quanto riferito dal comunicato stampa rilanciato dalle maggiori testate statunitensi, le atmosfere del disco dovrebbero essere prevalentemente acustiche: come primo estratto è stata scelta "Indian Givers", canzone di protesta contro la costruzione dell'oleodotto Dakota Access Pipeline già presentata a metà dello scorso settembre.

Ecco copertina e tracklist di "Peace Trail":

01. Peace Trail

02. Can’t Stop Workin’

03. Indian Givers

04. Show Me

05. Texas Rangers

06. Terrorist Suicide Hang Gliders

07. John Oaks

08. My Pledge

09. Glass Accident

10. My New Robot

Il disco sarà disponibile in CD, formato digitale e cassetta dal 2 dicembre: una versione in vinile sarà immessa sul mercato a gennaio 2017.