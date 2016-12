Il Drones World Tour dei Muse quest’anno ha impressionato quanto a tecnologia ma la band di Matthew Bellamy non si accontenta e ci sono allo studio nuove sorprese da proporre dal vivo in futuro.



Dopo averci stupiti con i droni, ora la formazione inglese vuole spingersi ancora più in là e levitare sui magneti. Come riporta Music Week, il direttore dei tour dei Muse Glen Rowe alla conferenza MUSICEXPO ha dichiarato: "E’ ridicolo, ma la nostra sfida è quella di cercare di escogitare qualcosa di sempre più sorprendente. Vogliamo fare un palcoscenico fatto di magneti così che la band possa levitare su altri magneti. Sono questi i quesiti che mi tengono sveglio tutte le notti. Se ci sono i tecnici dei magneti, vi prego di venirmi a trovarmi perché è quello che vogliamo fare”.



Bellamy questa estate ha ipotizzato per la band un tour nei club per celebrare i venticinque anni di attività in cui la scaletta sarebbe scelta dai fans. A tal proposito è stata subito aperta una petizione per convincere i Muse a fare questo tour. Petizione che puoi firmare qui.