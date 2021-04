In una realtà parallela, gli Eleventh Dream Day sono importanti quanto i Wilco

A pubblicare dischi senza annunci son bravi tutti, ormai: quelli che fanno davvero notizia sono pochi. L'uscita di questo album è - teoricamente - a sorpresa. Ma, sinceramente, in quanti si ricordano degli Eleventh Dream Day? Pochi affezionati: natu negli anni '80, hanno fallito il salto al successo con una major negli anni '90, e da allora appaiono estemporaneamente - l'ultimo album è di sei anni fa. Alcuni dei loro membri hanno avuto maggior fortuna in altre band come i Freakwater o soprattutto Tortoise, considerati tra i capiscuola del post-rock.

Peccato, perché album come questo "Since grazed" mostra che avrebbero meritato maggior fortuna, e mostra l'impatto che la loro musica ha avuto sui concittadini Wilco, con cui condividono non poco. In una realtà alternativa, avrebbero meritato la stessa fortuna della band di Jeff Tweedy.

Un recente articolo di Pitchfork dedicato ai Tortoise definisce il“post-rock” come un genere nato dall'underground degli anni '90, una branca spesso strumentale che dà più risalro alla "texture" sonora che alla tradizionale scrittura delle canzoni, alla sperimentazione più che alla tradizione. Ecco, gli Eleventh Dream Day sono il meglio di entrambi i mondi e lo dimostrano ancora in questo disco: costruiscono canzoni ricche di "texture", ma senza rinuciare alla forma tradizionale.

"Since grazed" è perfetto, in questo senso: 6 canzoni su 12 si aggirano attorno ai 6 minuti, e godono del gioco tra le due chitarre di Rick Rizzo (che assieme a Janet Beveridge Bean è membro fondatore e punto focale della band) e Jim Elkington, aggiunta più recente. In certi momenti si sentono echi alla Neil Young/Crazy Horse come in "Just Got Home (In Time to Say Goodbye)", che ricorda una "Cortez the killer" più morbida, meno acida e rabbiosa. Ma la band non perde mai il senso della melodia, della frase memorabile, che sia il semplice "Take Care of me and I'll take care of you" di "Take Care" o la semplice progressione e i cori di "Nothing's Ever Lost"

"È una bellezza pastorale, sommessa, zen, riflessiva": la definizione perfetta di questo disco è di Steve Wynn, il leader dei Dream Syndicate e grande cantautore americano. "Since grazed" vive di un rock minimale, che non si adagia troppo sulle convenzioni classiche di genere, ma non le rifiuta del tutto, costruendo ballate intense ("Tyrian purple") o il guitar pop ("A Case to Carry On") e piccole grandi jam di chitarre.

Un piccolo gioiello minore, nulla più ma neanche nulla di meno: ottima musica americana per calmare le menti e Dio solo sa quanto ce n'è bisogno...