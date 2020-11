"Morbido" di Moci è l'album che il post-indie aspettava

Casco e armatura di cuscini. È così che Moci, romano classe 1997, tra i protagonisti del nuovissimo cantautorato capitolino, quello del post-indie, si prepara al disco d'esordio. "Morbido", che arriva dopo un Ep totalmente autoprodotto (pubblicato su SoundCloud lo scorso anno: è ancora lì, se vi interessa ascoltarlo lo trovate a questo link) e una manciata di singoli, è una ventata d'aria fresca in una scena ormai satura di cloni e replicanti - possibile che a distanza di cinque anni da "Mainstream" il benchmark continui ad essere Calcutta? - e povera di novità. I riferimenti, intanto: non i giganti del cantautorato pop italiano citati dalle star dell'ItPop, da Dalla a Venditti, ma Mac DeMarco e l'indie pop lo-fi e weird di matrice americana, mischiato eventualmente ad un gusto per lo splatter dal sapore più cinematografico (Tarantino?) che musicale. A tratti anche disturbante, come nel singolo "Pensieri bellissimi", che è anche il pezzo che apre il disco: "E poi cascherai, ti sfracellerai / il cervello sopra il mio marciapiede / e i piccioni che passeranno là penseranno ""ma che bel marciapiede / un mix di merda e di cicche". La produzione è di Giancane, ex chitarrista della rock band romana de Il Muro del Canto (fuori dal Grande raccordo anulare ci si è accorti di lui quando la scorsa primavera, in pieno lockdown, Zerocalcare ha usato la sua "Ipocondria" come sigla della serie cartoon "Rebibbia quarantine"), che ha aiutato Marco Colagrande - questo il vero nome del cantautore - a togliere dai suoi pezzi la puzza della cameretta e a dargli un sapore più aspro e acido, guardando proprio ai dischi di Mac DeMarco e affini. Moci parla certo alla sua generazione ("E poi mi sveglio alle 2 che ho ancora sonno e ho lezione alle 3", canta in "Morbido"), ma lo fa con un linguaggio più originale rispetto a quello dell'ItPop, tanto nei testi, pieni di immagini bizzarre ("Strappami la pelle dalle dita come fai col vinavil / e attaccati al capillare del mio occhio destro e resta sempre qui"), quanto nei suoni, un indie-rock personale che non strizza l'occhio alle tendenze ma che non manca di concedersi sprazzi di libertà ("Telegiornale" ricorda in certi passaggi i Lunapop, "Niagara" guarda più al rock Anni '60 che all'indie degli anni Duemila). Suonerà pure acerbo, come ogni disco d'esordio che si rispetti, ma quanta freschezza.