I dischi fondamentali del rock: "Murder Ballads" di Nick Cave And The Bad Seeds

Presto o tardi, Nick Cave doveva pubblicare un disco del genere. Per chi da sempre collocava al centro della propria arte i più oscuri recessi dell’animo, un lavoro imperniato sulle ballate che raccontano storie di morte e assassinio (così profondamente radicate nel folklore, non solo anglosassone) era un gesto che tutti attendevano. Il che non significa che ne sia venuta fuori un’opera schiava di mestiere e routine, tutt’altro: ormai considerato anch’egli classico, Nick osserva e racconta la violenza insita nell’uomo alternando vibranti tradizionali rivisitati e splendide canzoni autografe “in tema”.

Sottolinea la riuscita dell’operazione l’evidenza che queste ultime non solo non sfigurino accanto a interpretazioni iconoclaste (benché poco più meditate rispetto al passato, com’è tipico del Cave “maturo”), ma che addirittura vi si integrino con naturalezza. Lo stesso dicasi per l’imprevisto successo di vendite – paradosso assai beffardo del tutto in linea con un personaggio controverso – nell’ordine del milione di copie. Un po’ Quentin Tarantino (il quarto d’ora di devastante mattanza "O’Malley’s Bar") e un po’ Cormac McCarthy (le folate di tempesta e squilibrio che soffiano su "Lovely Creature" e "The Curse Of Millhaven"), l’Australiano mescola umorismo nero e ironia tagliente nelle tenebre disturbanti di "Song Of Joy" e in una "Stagger Lee" sinuosa come un serpente a sonagli; sfodera assi duettando con PJ Harvey sull’esempio di Leonard Cohen e Jennifer Warnes ("Henry Lee") e, prendendo a modello la coppia Lee Hazlewood/Nancy Sinatra, sorprende e incanta assieme a Kylie Minogue nel melò da favola "Where The Wild Roses Grow". Non ancora placato, eleva un Bob Dylan marginale all’immortalità ("Death Is Not The End"), tratteggia il disperato blues al rallentatore "The Kindness Of Strangers" e ripensa gli ultimi Doors in chiave jazz-lounge ("Crow Jane").

Assai probabile che, sconfitti certi demoni della vita vera, in questi solchi stia recitando. Anche fosse, gli applausi scrosciano a scena aperta.

Il testo qui sopra riprodotto è tratto, per gentile concessione dell'editore e degli autori, dal volume "Rock: 1000 dischi fondamentali. Più 100 dischi di culto” , curato da Eddy Cilia e Federico Guglielmi (con Carlo Bordone e Giancarlo Turra) , edito da Giunti nel 2019. Il libro è acquistabile qui.