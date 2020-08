I dischi fondamentali del rock: "Betty Davis" di Betty Davis

La donna che più di qualunque altra fece perdere la testa a Miles Davis, che sul capolavoro FILLES DE KILIMANJARO le dedicò gli straordinari 16’32” di "Mademoiselle Mabry". La donna che si fece tatuare sul didietro la scritta “this ass invented fusion” e non millantava. La donna che, parola dello stesso Miles, fosse apparsa alla ribalta dieci anni dopo avrebbe messo fuori gioco Madonna e Prince, perché lei era Madonna e Prince insieme. Solo che il pur “liberato” 1973 non era pronto per Betty Davis, per una sessualità tanto esplicita (Tina Turner una suora al confronto), per un funk di una fissità oltre la disco e una ferocia oltre l’hard più muscolare e tagliente.

Betty Davis inventò la fusion, o per meglio dire il crossover visto che il termine “fusion” ha finito per designare altro, non soltanto mettendo in contatto Miles Davis e Jimi Hendrix, forse rivali in amore sebbene lei abbia sempre negato e per certo uno ammiratore dell’altro, ma pure in prima persona. Parlano chiaro in tal senso i tre album che pubblicò nell’arco di altrettanti anni e più di tutti questo che fu il primo. Ma THEY SAY I’M DIFFERENT e NASTY GAL valgono giusto uno zero virgola qualcosa di meno.

Il testo qui sopra riprodotto è tratto, per gentile concessione dell'editore e degli autori, dal volume "Rock: 1000 dischi fondamentali. Più 100 dischi di culto” , curato da Eddy Cilia e Federico Guglielmi (con Carlo Bordone e Giancarlo Turra) , edito da Giunti nel 2019. Il libro è acquistabile qui.