Alanis Morrissette e i 25 anni di "Jagged little pill"

Strana scelta, quella di Alanis Morissette: tra un mese uscirà "Such Pretty Forks In The Road", primo disco di inediti in 8 anni, ma intanto si celebra nuovamente "Jagged little pill", questa volta per i 25 anni: uscì nel '95.

Comprensibile, per certi versi: è uno dei dischi che più hanno segnato gli anni '90, sia per le cifre (33 milioni di copie vendute), sia per le canzoni ("You oughta know", "You learn", "All I really want" e "Ironic") sia per il fenomeno culturale che generò al tempo.

Però ciò che lascia perplessi non è solo l'uscita ravvicinata delle due pubblicazioni, ma è che si tratta della terza celebrazione del disco: nel 2005 venne pubblicato una nuova versione acustica, e 5 anni fa una "collection edition" con inediti e un live e la versione acustica. Cinque anni dopo ed eccoci di nuovo qua: a questa pubblicazione era legato un tour acustico, interrotti a marzo e in larga parte rimandato al 2021. Per il contenuto bonus c'è una registrazione del quel tour, l'ultima, quella del 4 marzo 2020 allo Shepherd’s Bush di Londra (quando da noi i concerti erano già sospesi per la pandemia).

Per i fan, è un bel bonus - Alanis in versione acustica è brava, sa rileggere le sue canzoni con classe e forza: gioca su un terreno sicuro, senza particolari nuovi guizzi ma in maniera decisamente piacevole. Sarà un'eresia, ma a distanza di anni il disco che ascolto con più piacere della sua discografia non "Jagged little pill", m l'"Unplugged" del '99, che è uno dei migliori tratti dallo show di MTV.

Non fraintediamoci: questa edizione non nulla di sconvolgente e non raggiunge quelle vette. La vera edizione-monstre di "Jagged little pill" è quella di 5 anni fa, con ogni ben di Dio. Questa edizione per i 25 anni è un paliativo per l'attesa del nuovo disco e un piacevole souvenir di tour che però non si praticamente mai svolto e che speriamo di vedere, prima o poi.