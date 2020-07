Le canzoni dei Fire Saga fanno il verso all'Eurovision Song Contest

“La Storia dei Fire Saga” è il nuovo film di Netflix dedicato all'Eurovision. È la storia (di Lars (Will Ferrell) e Sigrit (Rachel McAdams), una vita a pensare di partecipare all’ESC. Si ritroveranno a rappresentare l'Islanda in mezzo a vicende sempre più improbabili, ricche di riferimenti e citazioni reali dell'Eurovision. Per usare parole del grande critico cinematografico Fantozzi, il film è una (divertente) cagata pazzesca

Assieme al film poteva mancare la colonna sonora? Certo che no: la storia è piena di performance in stile Eurovision (una larga parte si svolge ad un'immaginaria finale ad Edinburgo) e ricca di partecipazioni di vincitori delle edizioni passate. Per dire: questa raccolta la canzone-canzone più bella è quella che ha vinto nel 2017 "Amar pelos Dois" di Salvador Sobral, cantata nel film sotto il castello della capitale scozzese.

A parte anche "In the mirror" di Demi Lovato (che recita nel film), il resto non sono canzoni-canzoni, ma canzoni-performance il cui pregio non era la bellezza, ma di essere divertenti. Senza performance valgono poco: scimiottano l'euro pop, che a sua volta è un miscuglio di generi e di imitazioni di modelli altrui. Si guarda l'Eurovision per lo spettacolo, più che per le canzoni in sé, e in questa raccolat non se ne salva nessuna - solo

Anche il mash-up in stile "Moulin rouge" (dove ci sono pure canzoni di Madonna, Black Eyed Peas e Cher) è trascurabile. Per non parlare delle canzoni di Will Ferrel, tipo questa:

Insomma: una colonna sonora-souvenir, ma meglio vedere il film che ascoltare queste canzoni in versione solo audio.