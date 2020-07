I dischi fondamentali del rock: "What Color Is Love" di Terry Callier

Terry Callier era fatto per rinascere. Arrivato nemmeno ventenne a New York da Chicago, nel

1964 incide THE NEW FOLK SOUND OF TERRY CALLIER, fenomenale blues “in jazz” che

anticipa Nick Drake; peccato che il produttore sparisca in Messico con i nastri e che l’album esca quindi quattro anni dopo, a boom del folk revival ormai svanito. Tornato nella città natale, Callier vede il disco nei negozi e riprende a suonare, registra alcuni demo (saranno

recuperati nel 1998 in FIRST LIGHT) ed è accolto dalla Chess.

Dirottato alla sussidiaria Cadet, ringrazia con OCCASIONAL RAIN, ottima prova generale di questo (secondo) capolavoro – grossomodo: i Love di FOREVER CHANGES che concepiscono un nuovo WHAT’S GOING ON con Isaac Hayes – appoggiando la sua voce calda ma pronta a sferzare su incastri di chitarre acustiche e bassi guizzanti, trame percussive e raffinati fondali orchestrali.

Il pubblico per lo più lo ignora e dopo I JUST CAN’T HELP MYSELF Callier passa all’Elektra nel momento meno brillante della carriera, e infine sparisce. Messa su famiglia, si laurea in sociologia, scrive programmi per computer e nei primi anni ’90 l’acid jazz lo riporta sulle scene. Fino alla dipartita, nel 2012, pubblicherà poco ma bene.

