I dischi fondamentali del rock: il "Black album" dei Metallica

Magari perché consapevoli di non poter far meglio nell’ambito del suono fino ad allora

frequentato, rischiando di ripetersi e deludere, il cantante e chitarrista James Hatfield, il

chitarrista Kirk Hammett, il batterista Lars Ulrich e il bassista Jason Newsted voltano pagina. Con l’aiuto del produttore Bob Rock, al tempo noto soprattutto per i lavori con Cult e

Mötley Crue, confezionano un doppio LP senza titolo, subito battezzato THE BLACK ALBUM

per via del colore della copertina: il thrash è un’eco piuttosto lontana, ma il gruppo riesce

nella difficile impresa di evolversi non rinnegando le proprie radici – i “nuovi” elementi non sono a ben vedere del tutto tali ma preesistevano, benché un po’ nascosti, nei vecchi album – e non perdendo ispirazione e carisma.

Mentre i fan duri e puri si strappano le vesti, deplorando la “svolta commerciale” di ballate granitiche e assieme accattivanti ("The Unforgiven", "Nothing Else Matters"), METALLICA sale al primo gradino della classifica USA: sarà il best seller assoluto della band (sedici milioni di copie vendute solo in patria) e il disco che più di ogni altro sdoganerà il metal (ex) estremo presso il “normale” pubblico rock, abbattendo barriere ormai prive di significato.

