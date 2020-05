This is radio CCC CNC NCN

di redazione Vinyl

Hanno 35 anni di attività alle spalle, i torinesi CCC CNC NCN (si pensa – ma non è mai stata data conferma – sia l’acronimo di “chi c’è c’è, chi non c’è non ce n’è”), e sono ancora alimentati da una spinta creativa che pare inesauribile.

La loro proposta di sperimentazione e industrial non è per tutti e può risultare difficile, ma la loro personalità e il loro status sono materia che scotta (il loro esordio Suicidio, modo d’uso del 1989 è un cult).

Questo concept è dedicato all’universo della radio: “Diffidate dei podcast, delle farfalle spillate. La radio è libera perché non si ferma da nessuna parte e non lascia tracce né scorie dietro di sé. Viviamo in un eterno presente, il passato lasciamolo al Moloch digitale ed ai suoi tristi sacerdoti”.

