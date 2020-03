Nyv: da Sanremo Giovani all'album d'esordio 'Low profile', passando per 'Amici'

Dopo l'esclusione dalle "Nuove proposte" del Festival di Sanremo 2018 (quell'anno il concorso fu vinto da Einar e Mahmood, che parteciparono poi di diritto tra i "big" - e sappiamo come andò a finire), Nyvinne non si è data per vinta. Ha continuato a lavorare alla sua musica, cercando una vetrina importante attraverso la quale farsi conoscere: l'ha trovata ad Amici 2020, conquistando non solo un banco nella fase del pomeridiano ma anche la maglia per il serale. Ora esce il suo album, "Low profile", che segna di fatto il suo esordio.

Non è un Ep, ma un vero e proprio disco: dentro ci sono dieci canzoni, compresa quella che nel 2018 presentò a Sanremo Giovani, "Io ti penso". In cabina di produzione si sono alternati Zef (punto di riferimento della scena hip hop italiana, come testimoniano le sue collaborazioni con big del calibro di Gué Pequeno e Fabri Fibra), Fausto Cogliati (Fedez, Club Dogo e altri), Federico Nardelli e Giordano Colombo (tra i produttori di riferimento della nuova scena ItPop, già al fianco di Gazzelle, Galeffi e Fulminacci).

Le canzoni sono scritte e interpretate in tre lingue diverse, italiano, inglese e francese. Alcune, come "Blues d'alcool", "Per favore e "Padre", Nyv le ha già fatte ascoltare nel corso delle varie puntate di "Amici".