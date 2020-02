L'apocalisse live dei Kreator

di redazione Vinyl

Disco live numero tre per i re del thrash made in Germany che da 38 anni seminano musica per palati più che forti. E nonostante il disco live, in media, solitamente poco aggiunga a quanto detto in studio, questo doppio LP ha un’energia e una violenza palpabili, che lo rendono un ascolto intrigante.

I Kreator sono ormai ben lontani dal caos incontrollato degli esordi e macinano riff con precisione chirurgica, riversando fiumi di aggressività e potenza attraverso l’impianto.

