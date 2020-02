Sepultura: il ritorno alla golden age del thrash

di redazione Vinyl

Sono in giro da 35 anni circa e il loro nome è praticamente una garanzia in ambito metal.

Certo la formazione non è più neppure lontanamente vicina a quella originale (sono rimasti solo Andreas Kisser e Paulo Xisto Pinto Jr.), ma il collettivo Sepultura ha da tempo superato il trauma, dimostrando che nonostante tutto Max e Igor Cavalera erano importanti, ma non insostituibili.

Questo Quadra è – forse – il disco più cattivo, solido e old school dell’attuale line-up (che vede anche Derrick Leon Green alla voce ed Eloy Casagrande alla batteria): in pratica un ritorno al thrash di masterpiece come Arise e Beneath The Remains, con qualche strizzata d’occhio alla contemporaneità (ma senza esagerare).

