Le poesie di Fiumani su 7" e carta

Sono passati 36 anni dalla pubblicazione originale di queste poesie firmate da Federico Fiumani. Il libro uscì per la prima volta nel 1983 in tiratura limitatissima e ora è nuovamente disponibile. Ma (c’è un “ma”) nuovamente in edizione limitata.

Stiamo parlando di Neogrigio, che Industrie Discografiche Lacerba ristampa in 285 copie numerate, in edizione ampliata, con rilegatura cartonata e – come bonus – un 7″ in vinile con una nuova versione del brano Neogrigio e due poesie (tratte dal libro) recitate e sonorizzate dallo stesso Fiumani.

