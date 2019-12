Il coraggio di Céline Dion

di redazione Vinyl

Céline Dion è tornata e ha tutta l’aria di chi, dopo aver attraversato un lungo inverno, è pronto ad accogliere la primavera.

Courage arriva a sei anni di distanza dal suo ultimo album in inglese (Love Me Back To Life), anni profondamente segnati dalla scomparsa del marito René Angélil, avvenuta nel 2016.

Il disco risente di questo doloroso cambiamento nella vita privata dell’artista canadese, ma contrariamente a quanto si potrebbe pensare non c’è solo tristezza tra le note.

Le canzoni raccontano la perdita e parlano di rinascita, ma con scelte stilistiche tutt’altro che buie, come nel brano di apertura Flying On My Own.

