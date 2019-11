Live from the Artists Den, il documento della forza dei Soundgarden

di Redazione Vinyl



Questo disco non celebra la storia dei Soundgarden, è la fotografia di un momento particolare.

Il 15, 16 e 17 febbraio 2013, alla fine del tour invernale americano, il quartetto si esibì al Wiltern, gioiello art déco di Los Angeles. L’ultima delle tre serate fu ripresa per la sesta stagione dello show televisivo Live from the Artists Den.

Tre mesi prima il gruppo aveva pubblicato King Animal, il primo album in studio dal 1996 e quella sera fu eseguito quasi per intero. Le nuove canzoni soffrivano il confronto con i classici e i Soundgarden non facevano più «il rumore di un Boeing al decollo», come disse di loro Jonathan Poneman della Sub Pop quando li scoprì, giovanissimi.

In quel febbraio 2013, Chris Cornell non aveva la voce potente ed elastica di un tempo, gli acuti giovanili erano trasfigurati in un canto rauco e strozzato che a tratti è francamente doloroso ascoltare.

Live from the Artists Den è nondimeno il documento della forza di una band che, con quasi 30 anni di storia alle spalle, possedeva ancora grande forza espressiva e uno stile unico.

Lato A

Incessant Mace

My Wave

Been Away Too Long

Lato B

Worse Dreams

Jesus Christ Pose

Flower

Taree

Lato C

Spoonman

By Crooked Steps

Blind Dogs

Rowing

Lato D

Non-State Actor

Drawing Flies

Hunted Down

Black Saturday

Bones of Birds

Lato E

Blow Up The Outside World

Fell On Black Days

Burden In My Hand

Lato F

A Thousand Days Before

Blood on The Valley

Floor

Rusty Cage

New Damage

Lato G

4th Of July

Outshined

Black Hole Sun

Lato H

Ty Cobb

Slaves & Bulldozers

FeedBacchanal