Freddie Mercury mai noioso neanche da solista: il box retrospettivo

di Roberto De Ponti

«You can do anything with my work, but never make me boring», puoi fare quello che vuoi con la mia musica, ma non rendermi mai noioso: tra le tante frasi avvolte dalla leggenda pronunciate da Freddie Mercury, quella rivolta sul letto di morte a Jim Beach ha autorizzato il management a diverse operazioni, alcune riuscite altre meno, per salvaguardare l’arte e la musica del lead singer dei Queen. Mai noioso, never boring. E "Never Boring" si intitola l’ultima uscita, a quasi 28 anni dalla sua scomparsa, un compendio definitivo del lavoro solista di Freddie, rivitalizzato (si può dire?) dal successo planetario del biopic Bohemian Rhapsody.

Dice il saggio di non giudicare mai un libro dalla copertina, ma se questo assunto non fosse valido allora Never Boring sarebbe già un capolavoro, a prescindere dal contenuto. Perché il contenuto, per ovvi – purtroppo – motivi, difficilmente può sorprendere il fan più accanito. Trattasi di ristampa degli album solisti di Mercury, che sarebbero poi due, più un’ulteriore raccolta, "Never Boring" appunto, con un paio di brani parzialmente inediti (o meglio, piuttosto rivisitati). Più, nell’ordine: DVD con i video di Freddie, Blu-Ray dei medesimi e un libro di 120 pagine – la vera chicca della confezione – 25x25 cm con copertina rigida e diverse foto inedite (paradossalmente riferite più al fronte Queen che alle parentesi soliste), più ancora una cartolina e un poster stampato su entrambi i lati con immagini di Freddie e due dipinti sinestetici dell’artista Jack Coulter che sarebbero ispirati alla canzone "Mr. Bad Guy" e che vengono riproposti come foderine raccoglitore rispettivamente dei tre CD e dei due dischi video. In copertina, una foto tratta dalla famosa (o famigerata) festa per il trentanovesimo compleanno di Freddie all’Henderson’s di Monaco di Baviera, quella immortalata nel video di Living On My Own. Trasgressiva il giusto.

Tutto questo ben di dio per giustificare il prezzo non proprio abbordabilissimo dell’opera e per conquistare due fasce opposte di pubblico: i fan di lunga data, quelli che dei dischi di Freddie Mercury hanno già versione originale, ristampa e ristampa della ristampa, e che cercano un pezzo da collezione; e quelli arrivati a frotte dopo l’ondata inarrestabile del film (a proposito, la prefazione del libro è firmata da Rami Malek, il Freddie cinematografico), che possono in un colpo solo portarsi a casa la discografia completa del nostro eroe.

Contemplato l’involucro, non resta che ascoltare la musica «mai noiosa» di Mercury, e questa per i fan di lunga data di cui sopra diventa l’operazione più complessa. Novità? "Time Waits For No One", che poi volendo essere pignoli sarebbe Time sostanzialmente ripulita di cori e strumenti aggiuntivi, prodotta dal vecchio amico Dave Clark; "Love Me Like There’s No Tomorrow", riarrangiata e remixata; volendo, il rifacimento con orchestra di "Barcelona", cantata con la diva Montserrat Caballé, dove ai sintetizzatori si è sostituita un’orchestra autentica diretta da Stuart Morley: una versione però già pubblicata nel 2012 e non particolarmente apprezzata da uno dei coautori, Mike Moran, che all’epoca la bollò così: “Freddie l’ha voluta in quel modo perché gli piaceva così, io non l’avrei cambiata”. Per chi volesse riascoltarla, la versione preferita da Moran (e a quanto pare da Mercury) basta comunque ascoltare il terzo CD, quello originale di Barcelona: c’è anche quello.

Niente di nuovo allora? Attenzione, non è così: ascoltare l’intero album "Mr. Bad Guy" e scoprire che diverse parti sono state risuonate seguendo le linee (il basso, soprattutto) della versione originale è una vera goduria per le orecchie. Il suono è più equilibrato, ricco e potente rispetto all’originale. Ed è il modo migliore per celebrare le qualità di cantautore e di performer di Mercury.

Quanto agli occhi, si possono accontentare (in Blu-Ray e in DVD) dei video promozionali di Freddie e delle sue performance sul palco con Montserrat Caballé, rieditati dalle pellicole originale 35mm, più un paio di non fondamentali contenuti extra.

L’opera segue le indicazioni di Mercury? Sì, di sicuro non annoia. Se qualche fan – sì, sempre loro – dovesse però pensare che il monumentale boxset offre poco di inedito e di non ascoltato, be’ non andrebbe troppo lontano dal vero.

TRACKLIST

CD1: Never Boring

The Great Pretender

I Was Born To Love You

Barcelona

In My Defence

Love Kills

How Can I Go On (Single Version)

Love Me Like There’s No Tomorrow

Living On My Own (Radio Mix)

The Golden Boy (Single Edit)

Time Waits For No One

She Blows Hot And Cold

Made In Heaven

CD2: Mr. Bad Guy – Special Edition

Let’s Turn It On

Made In Heaven

I Was Born To Love You

Foolin’ Around

Your Kind Of Lover

Mr. Bad Guy

Man Made Paradise

There Must Be More To Life Than This

Living On My Own

My Love Is Dangerous

Love Me Like There’s No Tomorrow

CD3: Barcelona – Special Edition

Barcelona

La Japonaise

The Fallen Priest

Ensueño

The Golden Boy

Guide Me Home

How Can I Go On

Exercises In Free Love

Overture Piccante

Blu-Ray e DVD: Never Boring

Made In Heaven

The Great Pretender

Living On My Own

Barcelona

I Was Born To Love You

Time Waits For No One

In My Defence

Living On My Own (Radio Mix)

The Golden Boy (La Nit performance, Barcelona)

How Can I Go On (La Nit performance, Barcelona)

Barcelona (La Nit performance, Barcelona)

Bonus Videos

Freddie Mercury & Dave Clark Time Interview

The Great Pretender (Extended Version)

Barcelona (Ku Klub performance, Ibiza)