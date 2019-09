"Uebe": Fred De Palma ha scelto il reggaeton sul rap

Qualche anno fa, girando su Youtube, era impossibile non imbattersi in un video diventato letteralmente virale, prima tra gli appassionati del rap, poi quasi ovunque. Basta digitare “freestyle lavanderie ramone” sulla piattaforma per trovarsi davanti un filmato che vede protagonisti Ensi, Shade e Fred De Palma. Tre freestyler fortissimi, tutti e tre torinesi, tutti e tre con all'attivo la partecipazione ed un piazzamento importante ad MTV Spit. Sono passati ben sei anni da quel videoclip, e le cose sono cambiate parecchio. Fred De Palma si è allontanato – in termini artistici, non personali – dalla scena rap, andando a sposare la causa latineggiante della musica che ammicca al reggaeton; diventando una presenza fissa nei dj set dei club di tutta Italia, finendo addirittura alla Billboard Latin Music Conference 2019 a Las Vegas. La sua "Una volta ancora", perfetto esempio di questa svolta, è in testa alla classifica dei singoli da diverse settimane.

Il suo nuovo disco “Uebe” è il progetto che sancisce definitivamente il passaggio da un genere all'altro, anzi, che lo ribadisce con forza. Le produzioni portano infatti la firma di Congorock, Takagi & Ketra e Zef, hitmaker accreditati e presenze stabili nei piani alti delle classifiche. A loro si aggiungono diversi featuring al microfono: Ana Mena, Sofia Reyes, Baby K e i rapper Emis Killa, Boro Boro e Shade.

Se quest'estate siete usciti di casa, è impossibile che non abbiate sentito almeno una volta brani quali “Una volta ancora” o “Se iluminaba”. Fred De Palma – non per caso, su due produzioni di Takagi & Ketra – è stato infatti uno dei nomi più suonati dell'intera estate, e “Uebe” arriva a coronare il successo ottenuto negli ultimi mesi. Il risultato arriva dalla scelta di allontanarsi anche in maniera drastica dalle sonorità rap, accostandosi all'universo del reggaeton - “Dio benedica il reggaeton” è probabilmente uno dei pezzi più riusciti del disco -, della musica latina, delle atmosfere da cocktail, mare e festa in spiaggia.

Il risultato sarà sicuramente apprezzato dai fan del genere e dagli ascoltatori meno impegnati, alla ricerca di brani leggeri, dalle sonorità catchy, che non osano ma non sfigurano neanche. La struttura del disco è identificabile più o meno nella stessa maniera in ciascun brano, e ricalca piuttosto fedelmente gli stilemi del genere – dalla costruzione delle strofe all'impostazione del ritornello. Traspare molto poco, quasi nulla, del passato di Fred De Palma da rapper e da punchliner conclamato; è la melodia a farla da padrone, spostando con decisione il focus sui ritornelli.

Con “Uebe” l'artista torinese cementifica a tutti gli effetti la sua posizione di capostipite – ed unico (?) - artista reggaeton di questo tipo in Italia, con l'intenzione di provare a competere con i colleghi internazionali. Forse “Uebe” è ancora acerbo per questo tipo di sfide, ma è allo stesso tempo una dichiarazione d'intenti piuttosto inequivocabile.