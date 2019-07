Quella volta che i R.E.M. si trasformarono in Bingo Hand Job

BINGO HAND JOB – LIVE AT THE BORDERLINE 1991 R.E.M. Concord/Universal (Vinile) Powered by

Il Record Store Day regala chicche notevoli: tra quelle del 2019 c’è questo album speciale e da collezione, a cui dare la caccia.

I Bingo Hand Job non sono altro che i R.E.M.: nel 1991, subito dopo Out Of Time, la band non andò in tour, ma fece un breve giro di concerti acustici a invito per gli addetti ai lavori, solo in Europa.

A Londra si esibirono il 14 e il 15 marzo, sotto pseudonimo: Stinky, Raoul, Ophelia & The Doc. I Bingo Hand Job suonarono di fronte a poco più di 100 persone e offrirono due tra gli show più leggendari della storia della band.

La formazione ora ha deciso di fare contenti i fan che da oltre 20 anni chiedevano una pubblicazione ufficiale di quel materiale live.

C’è il trucco, però, proprio come nel gioco di carte in copertina: questo album dal vivo (tratto dalla seconda sera, quella del 15 marzo) sarà solo in doppio Lp...

Lato A

World Leader Pretend

Half A World Away

Fretless

The One I Love

Lato B

Jackson/Dallas

Disturbance At The Heron House

Belong

Low

Lato C

Love Is All Around

You Are The Everything

Swan Swan

Radio Song

Lato D

Perfect Circle

Endgame

Fall On Me

Get Up

Moon River