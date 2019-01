Boogooyamma Ltd licensed to Carosello Records (Digital Media)

di Redazione

Gli Skunk Anansie festeggiano i loro primi venticinque anni di carriera con un album dal vivo che mette insieme le registrazioni di alcuni concerti tenuti dalla band nel corso degli anni, come per creare un unico show.

Il disco, che rompe un silenzio discografico durato tre anni, quelli trascorsi dall'uscita di "Anarchytecture", è il secondo album dal vivo di Skin e soci, dopo il progetto "An acoustic Skunk Anansie live in London": se il disco del 2013 mostrava un lato inedito della band, in quell'occasione alle prese con uno spettacolo acustico, "25LIVE@25" esalta invece la formidabile presenza dal vivo della band britannica.

Anche se nei dischi degli ultimi anni Skin e compagni sembrano aver perso la forza e l'incisività degli esordi (album come "Paranoid & sunburnt", "Stoosh" e "Post orgasmic chill" sono tra i dischi simbolo dell'alternative rock degli anni '90), dal vivo gli Skunk Anansie restano sempre una band decisamente esplosiva.

I loro spettacoli dal vivo sono elettrizzanti, un uragano di energia, rumore e personalità, come confermano anche le registrazioni contenute in questo disco: "Tutto ciò che è venuto fuori di buono dagli Skunk Anansie è scaturito proprio dall'essere una band che dà il suo meglio dal vivo. Abbiamo sempre pensato che nessuno potesse sconfiggerci", spiega non a torto il batterista Mark Richardson. "Diventiamo vivi sul palco, è lì che tiriamo fuori i nostri denti", gli fa eco il bassista Cass Lewis.

"25LIVE@25" è la prova di quanto detto, e arriva dritta in faccia.