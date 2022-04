Riccardo Bertoncelli: fu offesa la sua reputazione via Facebook

Più di due anni fa, su una pagina Facebook, il giornalista Riccardo Bertoncelli è stato oggetto di una serie di frasi che ha ritenuto offensive della sua reputazione. Ha sporto querela, e - pur con i consueti tempi lunghi della giustizia italiana - ha avuto soddisfazione: chi scrisse quelle frasi è stato condannato "perché comunicando con più persone, in particolare pubblicando sul proprio profilo Facebook un post... offendeva la reputazione di Riccardo Bertoncelli".

La pena pecuniaria inflitta dal Tribunale di Como al condannato - che risiede nella città lariana - è di lieve entità: 516 euro di multa. Ma l'episodio costituisce un precedente importante, e l'esempio di Bertoncelli potrebbe essere di ispirazione anche per altri che siano, come il giornalista, vittime di attacchi via social.