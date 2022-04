A "La prima Estate" l'unica data estiva confermata dei Bluvertigo

I Bluvertigo si aggiungono al già nutrito cartellone della prima edizione di 'La Prima Estate'. La band capitanata da Morgan – ad oggi questo è l'unico concerto confermato che il gruppo ha in programma per il 2022 - sarà protagonista nella serata del 23 giugno che avrà come headliner i Duran Duran e proporrà inoltre, a completare il cast, i concerti di Sophie and the Giants e degli Easy Life.

Sui Duran Duran, con cui condividerà la serata che segna il ritorno sul palco dei Bluvertigo dopo 6 anni, Morgan sul suo sito ha scritto: "Sono maestri di musica per me ma anche per quelli della mia generazione”. Per i Bluvertigo si tratta di un ritorno dopo 5 anni: la band era sostanzialmente inattiva dal 2017, quando Morgan aveva annunciato la sua uscita dal gruppo, che aveva partecipato a Sanremo l'anno precedente. Lo scorso anno si era parlato di un nuovo album e il gruppo si era riunito lo scorso settembre per il tributo a Battiato.

La Prima Estate si terrà al Parco Bussoladomani di Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, dal 21 al 26 giugno, . I biglietti per La Prima Estate sono acquistabili su www.laprimaestate.it. A seguire il calendario che verrà completato con nuovi annunci nei prossimi giorni:

MARTEDI 21 Giugno

The National - unica data italiana

Courtney Barnett - unica data italiana

Giorgio Poi

MERCOLEDI 22 Giugno

Bonobo - unica data italiana

La Rappresentante di Lista

Beabadoobee - unica data italiana

L’Impératrice

GIOVEDI 23 Giugno

Duran Duran - unica data italiana

Bluvertigo

Easy Life - unica data italiana

Sophie and The Giants - unica data italiana

VENERDI 24 Giugno

Anderson Paak & The Free Nationals - unica data italiana -

Frah Quintale

Joan Thiele

SABATO 25 Giugno

Jamie xx - unica data italiana

Cosmo

Mura Masa Dj Set

DOMENICA 26 Giugno

Kaytranada - unica data italiana

Jungle - unica data italiana -

BadBadNotGood