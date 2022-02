La Prima Estate, dal 21 al 26 giugno la prima edizione (con National, Duran Duran e Cosmo)

Dopo il sibillino video-teaser di ieri, arriva l'annuncio ufficiale. Nasce un nuovo festival estivo, in Italia. Si chiama La Prima Estate e la prima edizione si svolgerà dal 21 al 26 giugno 2022 nel “parco BussolaDomani” di Lido di Camaiore dove un tempo sorgeva lo storico teatro tenda, quello dove si esibivano artisti del calibro di Mina, Dalida, Ornella Vanoni, Fabrizio De André, Milva, tra gli altri. La proposta musicale si muoverà dall’alternative rock dei The National all'electro dance di Bonobo, passando dal pop senza tempo dei Duran Duran, senza dimenticare le proposte più fresche e interessanti della musica italiana come Cosmo, La Rappresentante di Lista e Giorgio Poi. Saranno molti gli artisti protagonisti dell’estate dei grandi festival europei che sceglieranno La Prima Estate per la loro tappa italiana, da Kaytranada a Jungle da Courtney Barnett a BadBadNotGood, così come non mancheranno nuove promesse della musica internazionale come Beabadoobee, Easy Life e L’Impératrice.