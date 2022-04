Chi sono i Dzidzio, la band apparsa in ‘Servant of the People’

Nel corso della serata di ieri, lunedì 4 aprile, sono stati trasmessi per la prima volta in Italia i primi tre episodi della prima stagione di “Servant of the People”, serie TV ucraina che ha lanciato la carriera politica dell’attuale presidente del paese Volodymyr Zelenskyy, alle prese da ormai più di un mese con la tragica invasione militare messa in atto dall’esercito russo.

Nel corso della prima puntata ha fatto apparizione una band, i Dzidzio, che non è figlia dell’immaginazione degli autori della produzione. Il gruppo esiste veramente, ed è stato fondato a Novoyavorivsk, cittadina vicina a Leopoli, nel 2009. Ad animare il progetto sono stati Andriy Kuzmenko e Oleg Turk - poeta, scrittore e presentatore televisivo il primo, cantante e musicista il secondo -, che hanno centrato l’immagine del loro progetto sul personaggio immaginario di Dzidz, partorito dall’immaginazione del cantante, autore e attore Khoma Mikhail Stepanovic.

Il gruppo ha guadagnato una certa popolarità grazie a “Yalta”, nel 2009, a quale nel 2011 ha fatto seguito “Sama Sama”, diventata molto popolare su YouTube - già all’epoca il canale del gruppo contava la bellezza di oltre 11 milioni di iscritti - grazie a un video girato in Spagna.

Il grande pubblico, gli Dzidzio, lo conquistano nel 2013, quando con un loro concerto davanti a 25mila persone viene inaugurato lo stadio olimpico di Leopoli - costruito per gli europei del 2012 - come venue per eventi di musica dal vivo.

Nello stesso anno la formazione prende parte a una maratona musicale in piazza Majdan, a Kiev, tenuta nell’ambito dei moti che nel 2014 sarebbero passati alla storia come la Rivoluzione di Maidan, che portarono alla fuga del presidente Viktor Janukovyč e le conseguenti tensioni con il governo di Mosca, che non riconobbe l’esecutivo provvisorio presieduto da Arsenij Jacenjuk.

A partire dal 2016 il gruppo ha conosciuto radicali mutamenti di formazione, iniziati con il polemico abbandono del gruppo da parte di uno dei fondatori, Oleg Turko: al momento la line up, oltre che dal fondatore Mykhailo Khoma, è composta da Orest Halytsky alla chitarra e dai fratelli Vladimir e Sergei Gulyak, rispettivamente a tastiere e batteria.

Nel 2017 Khoma ha recitato nella parte del protagonista nella commedia “DZIDZIO Contrabass”, al fianco di Olena Lavrenyuk, Nazariy Guk e Orest Halys'kyi.

Pur comparendo, il gruppo non ha firmato il tema della serie: la canzone utilizzata come filo conduttore musicale del progetto, “Sluga Naroda” (“Servitore del popolo”, appunto) è firmata dall’ex concorrente dell’X Factor ucraino e leader della band Pianoboy Dmytro Shurov.