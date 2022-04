Steve Howe, che ha elevato la chitarra rock a forma d'arte

Steve Howe è conosciuto ai più come membro del gruppo rock progressivo Yes, in cui figura anche come autore o coautore di molti dei brani più celebri, è però anche fra i fondatori degli Asia. Ha al suo attivo una discografia solista piuttosto ampia, oltre a innumerevoli collaborazioni in opere di altri artisti, da Lou Reed ai Queen (con cui realizzerà “Innuendo” nel 1991).

Entrato stabilmente negli Yes nel 1970 apporta il suo stile personale che sarà tangibile nel disco “The Yes Album”, dove è coautore della maggior parte dei brani. Cinque anni dopo, nel 1975, realizza il suo primo disco solista intitolato “Beginnings”. Nei primi anni ’80 gli Yes vivono un periodo di crisi a seguito di numerosi defezioni e Steve Howe intensifica le sue collaborazioni con i maggiori artisti rock del periodo. Fonda nel 1982 gli Asia, un supergruppo composto da reduci delle più importanti band progressive degli anni ‘70 (John Wetton dei King Crimson, Geoff Downes dei Buggles, Carl Palmer degli Emerson, Lake & Palmer). Quattro anni più tardi fonda i GTR (abbreviazione della parola 'guitar') in compagnia del ex chitarrista dei Genesis Steve Hackett. La sua carriera solista vede una forte impennata negli anni ’90: realizza sette dischi tra il 1991 e il 1999. Fino ad ora nel nuovo millennio ha pubblicato tredici gli album in studio. Steve Howe oggi compie 75 anni.

"Beginnings" - dall'album "Beginnings" (1975)

"Pennants" - dall'album "The Steve Howe Album" (1979)

"Fine Line" - dall'album "Turbulence" (1991)

"The Grand Scheme of Things" - dall'album "The Grand Scheme of Things" (1993)

"Sharp on Attack " - dall'album "Homebrew" (1996)

"Walk Don’t Run " - dall'album "Quantum Guitar" (1998)

"Just Like a Woman" - dall'album "Portraits of Bob Dylan" (1999)

"Together" - dall'album "Homebrew 2" (2000)

"Meridian Strings" - dall'album "Skyline" (2002)

"Band of Light" - dall'album "Spectrum" (2005)