Gaudiano, un anno dopo la vittoria a Sanremo nelle Nuove Proposte

Quello di Gaudiano è un percorso che ha avuto inizio con una una chitarra regalata per il suo quindicesimo compleanno e che, dopo alcune prime esperienze e un episodio traumatico come la scomparsa del padre, ha visto il cantautore foggiano vincere il Festival di Sanremo 2021 nella categoria "Nuove Proposte” con il brano “Polvere da sparo”. A distanza di oltre un anno dalla vittoria alla kermesse, seguita dalla pubblicazione della canzone “Rimani”, Luca Gaudiano è tornato con il nuovo singolo “Oltre le onde”.

L’artista ha registrato per Rockol una versione live del brano, uscito lo scorso 25 marzo come anticipazione del prossimo progetto discografico del cantautore.

Dopo aver conseguito il diploma ed essersi trasferito dalla Puglia a Roma per approfondire gli studi musicali, a seguito dell’esperienza dolorosa della perdita del genitore Luca, classe 1991, decide di trasferirsi a Milano per concentrarsi sulla sua musica e compone le sue prime canzoni. Nel 2020 l’artista debutta quindi con il singolo “Le cose inutili”, accompagnato da “Acqua per occhi rossi” come lato b. Successivamente il cantautore intraprende il percorso ad “AmaSanremo”, grazie al quale si aggiudica un posto tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2021, che vince con “Polvere da sparo”, a cui fa seguito nel maggio dello stesso anno “Rimani”.

Una regola non scritta, ma spesso rispettata, vuole che il vincitore dei giovani torni a Sanremo tra i big l’anno successivo. Spiegando cos’è successo nel suo caso, Gaudiano - che lo scorso anno aveva definito la sua esperienza al Fesrtival come "un percorso di formazione" - ha raccontato a Rockol:

“In questo momento mi sto concentrando sul conferire al mio progetto una credibilità ricostruita partendo dal basso, ovvero dalle canzoni. È stato molto difficile tenere tutto insieme, la vittoria ha concentrato su di me un’attenzione rispetto alla quale ho scelto di reagire con coerenza concentrandomi sulla scrittura. ‘Oltre le onde’ è il primo assaggio di tutto quello che sarà l’album”.

“Oltre le onde”, costruito su un ritmo che inizia lento con strofe che scandiscono la voce quasi sussurrata di Gaudiano prima di aprirsi a un ritornello carico di energia, è stato presentato come il risultato del percorso di maturazione e crescita artistica che il cantautore ha intrapreso nell’ultimo anno. Negli ultimi mesi, infatti, l’artista si è dedicato alle sue canzoni trovando una rinnovata identità musicale, pur senza snaturare sé stesso, e a Rockol ha narrato:

“È sempre più difficile per un cantautore emergente non lasciarsi tentare dalle tendenze, di conseguenza la ricerca di un’identità è una strada in salita. Oggi alla luce di tutto quello che ho scritto in un anno mi sento sicuramente più a fuoco rispetto a ‘Le cose inutili’, ma sento che continuerò ancora ad aggiustare il tiro”.

Il prossimo autunno Gaudiano porterà la sua musica dal vivo e, per recuperare le date inizialmente previste per il corrente mese di aprile e poi rinviate a causa della pandemia, si esibirà ai Magazzini Generali di Milano il 30 ottobre, prima di andare in scena al Largo Venue di Roma il 3 novembre.