Blanco, tutto pronto per il tour completamente sold out

Un tour d'esordio completamente sold out già prima della partenza, fissata per il 3 aprile - domenica sera - dal Gran Teatro Geox di Padova, dove il cantautore bresciano si esibirà anche la sera del 4: è tutto pronto per il "Blu celeste tour" di Blanco, che proprio in questi giorni sta provando le canzoni in scaletta e l'allestimento della serie di concerti che segneranno il suo ritorno sui palchi dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood con "Brividi". "Non c’è droga migliore di te. Non aspettavo altro!", scrive la voce di "Mi fai impazzire" su Instagram, condividendo una clip delle prove, sulle note di "Sai cosa c'è", una delle canzoni contenute nel suo primo album, uscito a settembre.

I biglietti per le date del "Blu celeste tour" sono ormai introvabili: oltre a quelle nei club in programma questa primavera, sono andate sold out anche le date estive, che vedranno Blanco, 19 anni compiuti lo scorso febbraio, esibirsi sui palchi dei principali festival italiani, dal Rock in Roma (dove canterà il 27 e 28 luglio) al Milano Summer Festival (dove chiuderà il tour con le due date del 16 e 17 settembre), passando per il Goa Boa di Genova, il Lucca Summer Festival (si esibirà nello spazio delle Mura di Lucca, lo stesso dove nel 2017 si esibirono i Rolling Stones davanti a 60 mila spettatori) e il Parco Gondar di Gallipoli. Oltre 300 mila i biglietti venduti per la tournée.

In scaletta ci saranno naturalmente i brani di "Blu celeste", da "Mezz'ora di sole" a "Ladro di fiori", passando per "Notti in bianco", "Figli di puttana", "Paraocchi", "Finché non mi seppelliscono", "Pornografia", oltre a "Brividi", con la quale Blanco e Mahmood dal 10 al 14 maggio parteciperanno all'Eurovision Song Contest 2022 rappresentando l'Italia sul palco del PalaAlpitour di Torino.

“Non partiamo con l’idea di vincere, non andiamo con quell’obiettivo. È una grandissima occasione per far conoscere la nostra musica anche fuori dall'Italia e ci saranno super artisti ed è figo Il fatto di potersi confrontare con loro", ha detto il cantautore bresciano ai microfoni del format di Dazn "Piedi X Terra", commentando le aspettative nei confronti del duo, che a febbraio ha trionfato al Festival di Sanremo. Blanco e Mahmood inseguono in lavagna i favoriti Kalush Orchestra, ambasciatori di Kiev al PalaAlpitour: è il trio ucraino, secondo gli scommettitori, il favorito alla vittoria. .

Dopo la pausa legata alla partecipazione all'Eurovision Song Contest il tour di Blanco riprenderà il 19 maggio da Napoli, per poi andare avanti fino alla fine dell'estate.