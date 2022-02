Blanco come i Rolling Stones. È corsa al biglietto per il tour: analisi di un successo

Una corsa al biglietto come quella alla quale stiamo assistendo da giorni per i concerti del tour di Blanco, raccontata sui social dai ragazzi che documentano con screenshot e altro le difficoltà incontrate per assicurarsi un tagliando a causa dell’elevatissima richiesta, non la si vedeva da prima del Covid.

La trama era più o meno sempre la stessa: aprivano le prevendite di un concerto di un superbig del pop/rock internazionale – Coldplay, U2, Springsteen, Rolling Stones, ecc. – e sui canali ufficiali i biglietti andavano esauriti in una manciata di minuti, finendo subito dopo sui siti di secondary ticketing a prezzi gonfiati. La storia è identica. Solo che stavolta di mezzo non c’è un gigante della musica internazionale, ma un artista italiano alle prese con il suo primo tour. Una settimana fa, a distanza di tre giorni dalla .vittoria di Blanco al Festival di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood con il (già) tormentone “Brividi”, Vivo Concerti, il promoter del cantautore bresciano, 19 anni appena compiuti, evidenziava il suo successo parlando di oltre 170 mila biglietti venduti per le date estive del “Blu Celeste tour” (quelle nei club in programma tra aprile e maggio erano sold out già prima della kermesse). Un dato impressionante. Destinato peraltro ad essere aggiornato nelle prossime ore alla luce del successo delle vendite per le nuove date, annunciate ieri, che hanno già mandato in tilt i sistemi di acquisto.

Cosa c'è dietro al successo di Blanco?

Da perfetto sconosciuto al pubblico nazionalpopolare fino a due settimane fa, nonostante il successo tra i giovanissimi di hit come “Notti in bianco”, “La canzone nostra” e “Mi fai impazzire” o del suo album d’esordio (quarto nella classifica dei più venduti in Italia del 2021), ad artista del momento, che piace non solo alle ragazzine ma anche alle mamme. E che conquista le copertine di importanti settimanali di attualità. Cosa c’è dietro al successo di Blanco? È molto semplice: una serie di fattori che messi insieme rappresentano una gigantesca bomba a orologeria. Sfrontato, disinibito, libero: Riccardo Fabbriconi, questo il vero nome del cantautore,

è il volto e l’emblema della “Generazione Z” che sta cambiando le regole del pop tricolore e che piace anche agli adulti. Non c’è volgarità, in quello che fa e in quello che canta. Semmai, c’è quella spudoratezza di chi ha meno di vent’anni e tutta una vita davanti: ascoltate, se non lo avete già fatto, “Sai cosa c’è” o “Pornografia (Bianco paradiso)”, due delle tracce che compongono il suo album “Blu Celeste”. È sexy, è punk, è eccitante, ma allo stesso tempo romantico: “Sdraiata sui binari a fumare, a parlare da sola / Tu che ti tocchi e mi fissi da un'ora, eh”. Alle quarantenni ricorda il Gianluca Grignani degli esordi e le riporta indietro nel tempo di almeno venticinque anni. Nei suoi pezzi non ci sono palazzine, non ci sono celle: c’è un disagio diverso, rispetto a quello dei trapper di periferia. Un disagio avvolto da un velo di mistero – come nella canzone che dà il titolo all’album, nella quale parla a una persona che non c’è più e la chiama “il fratello che vorrei” – che rende il personaggio affascinante e che permette a chiunque di identificarsi in quello che canta.

Il booster

La vittoria al Festival di Sanremo 2022 con “Brividi” è stata il booster che ha permesso alla carriera di Blanco decollare: nelle 24 ore successive alla sua pubblicazione, subito dopo la prima esecuzione sul palco dell’Ariston, il brano aveva già totalizzato 3,3 milioni di streams, diventando il pezzo italiano più ascoltato su Spotify in un giorno – il record precedente era di Gemitaiz e Madman, che con “Veleno 7” nel 2019 avevano totalizzato in 24 ore 1,8 milioni di ascolti – e debuttando al quinto posto della classifica global. "Brividi" è a suo modo una fotografia perfetta della musica italiana di oggi, sospesa tra contemporaneità e tradizione: una ballata classica, un duetto profondo e romantico con il pianoforte e gli archi a fare da guida, non selvaggio come la stessa "Mi fai impazzire" o "La canzone nostra".

"'Brividi' rappresenta per me tutti quei momenti in cui le emozioni ci rivelano per quello che siamo davvero, ci mettono a nudo. Il brano racconta di uno stato d’animo che riesco ad esprimere solo cantando e urlando. È un incrocio di vite: la mia, che trova un punto in comune con quella di Mahmood e in un certo senso con quella di tutti, perché ad ogni età i sentimenti -soprattutto l’amore - ci rendono fragili e felici nello stesso momento", ha spiegato Blanco a proposito del brano. A distanza di quasi due settimane dall'uscita “Brividi” conta su Spotify .33,9 milioni di streams e in Italia il singolo è stato certificato dalla FIMI Disco di platino per l’equivalente di oltre 100 mila copie vendute (visto il boom del mercato dei singoli, le soglie di vendita per le certificazioni sono state aggiornate e da gennaio si è passati dalle 50 mila alle 100 mila copie per il platino). “Brividi” ha esordito ieri anche nella Billboard Global, la classifica settimanale stilata dalla rivista statunitense relativa ai brani di maggiore successo a livello mondiale (esclusi gli Usa): la hit di Mahmood e Blanco è entrata al settimo posto, davanti a – tra le altre – “Easy on me” di Adele e “Bad habits” di Ed Sheeran. Le dodici tracce dell’album “Blu Celeste” sono passate dai 367,1 milioni di streams complessivi totalizzati su Spotify da settembre – quando uscì – alla settimana prima del Festival di Sanremo ai 391,3 milioni attuali (una crescita del 6% in due settimane).

La voglia di concerti

Se a questi dati unisci anche la voglia di concerti che sta prepotentemente tornando tra la gente, ora che la luce in fondo al tunnel sembra ormai vicinissima (nuove varianti permettendo), ecco che la bomba a orologeria è pronta ad esplodere.

Allo stato attuale non è già più possibile acquistare i biglietti per i concerti di Paestum del 2 luglio, di Ferrara dell’8 luglio, di Codroipo del 15 luglio, per il secondo live di Roma del 27 luglio (oltre a quello precedentemente annunciato del 28 luglio, i cui biglietti sono andati subito esauriti), di Catania del 31 luglio (si esibirà nel capoluogo siciliano anche il 30), di Olbia del 12 agosto e del secondo appuntamento a Milano del 16 settembre (dopo il sold out della data del 17). Su TicketOne accanto a ognuna delle .27 date del tour, sia quelle primaverili nei club che quelle estive all’aperto, compare la scritta “Non disponibile” o “Sold out”. A Lucca, invece, Blanco fa come i Rolling Stones. A seguito dell’enorme richiesta dei fan che ieri hanno portato il concerto del 21 luglio ad essere sold out in pochi minuti, gli organizzatori del Lucca Summer Festival hanno comunicato che il concerto della voce di “Brividi” si trasferisce da Piazza Napoleone (capienza “normale” in epoca pre-Covid attorno ai 10 mila spettatori) alle Mura di Lucca (lo stesso spazio dove nel 2017 Mick Jagger e soci si esibirono di fronte a 56 mila persone). Ed è solo l’inizio.