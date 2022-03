I Wanna Rock: la playlist all'insegna dei Foo Fighters (e Taylor)

È all'insegna dei Foo Fighters la playlist I Wanna Rock di questa settimana, che raccoglie le uscite più importanti del genere e che fotografa la generazione rock contemporanea, guardando con rispetto ai grandi del passato mentre cerca le voci e i protagonisti di oggi. Dave Grohl e soci, orfani di Taylor Hawkins, il batterista della band, scomparso tragicamente nella notte tra venerdì e sabato due ore prima del concerto che i Foo Fighters avrebbero dovuto tenere sul palco dell'Estereo Picnic di Bogotà, in Colombia, si aggiudicano la copertina della playlist: solo lo scorso venerdì Dave Grohl ha pubblicato l'Ep dei Dream Widow, il progetto fuori dagli schemi dell'ex batterista dei Nirvana e Jim Rota ispirato alla band metal del film horror-comedy "Studio 666" dei Foo Fighters.

Quali saranno le prossime mosse dei Foo Fighters dopo la scomparsa prematura di Taylor Hawkins, che aveva solamente 50 anni, non è dato saperlo. Solo poche ore prima della morte del batterista Dave Grohl aveva spedito nei negozi - e sulle piattaforme di streaming - l'Ep d'esordio, dal titolo omonimo, dei Dream Widow, oscuro progetto composto insieme al chitarrista Jim Rota dei Fireball Ministry. Accompagnati in alcuni brani dai tastieristi Rami Jaffee e Oliver Roman, Grohl e Rota hanno dato vita al progetto con la pubblicazione del brano "March of the Insane". Il nome e la leggenda dei Dream Widow saranno familiari a coloro che hanno riso e urlato guardando il film horror-comedy dei Foo Fighters “Studio 666”. Nel film, i Foo Fighters tentano di registrare il loro ultimo album nella stessa casa in cui i leggendari (e immaginari) Dream Widow sono andati incontro a una fine tragica e prematura, con conseguenze esilaranti e orribili.

Ad annunciare la tragica scomparsa di Taylor Hawkins, alle 4 di sabato (ora italiana) sono stati i Foo Fighters stessi: "La famiglia dei Foo Fighters - hanno scritto i compagni sui social - è distrutta per la tragica, prematura morte del nostro amato Taylor Hawkins. Il suo spirito musicale e la sua risata contagiosa vivranno con noi per sempre". Resta al momento confermato il concerto della band in programma per il 12 giugno prossimo sul palco dell'i-Days Festival di Milano.

Per una brutta, bruttissima notizia come la scomparsa di uno dei batteristi più amati della scena, ce n'è una che - con le dovute proporzioni - solleverà il morale agli appassionati: i Tool hanno pubblicato il video di "Opiate²", la loro prima clip da 15 anni a questa parte. "Opiate²" è una versione reimmaginata ed estesa del singolo "Opiate" che la band capitanata da Maynard James Keenan nel 1992 incluse nell'omonimo EP che celebra il suo 30esimo anniversario. "Opiate²" è la colonna sonora di un cortometraggio di oltre 10 minuti creato dal visual artist Dominic Hailstone e dal chitarrista del gruppo statunitense Adam Jones. Il disco contiene anche "interviste e approfondimenti con ospiti speciali" e verrà distribuito con un libro di 46 pagine con immagini del dietro le quinte. La più grande differenza tra la canzone originale e la versione reinventata è strutturale, con una sezione estesa che vede maggiormente impegnato il batterista Danny Carey. La band ha condiviso un'anteprima di tre minuti del cortometraggio Blu-Ray.

Se i Tool giocano sul sicuro, c'è chi, come Travis Barker, il batterista dei Blink-182, ama da sempre sperimentare. In "In my head" il musicista incontra le barre di 24K Golden, tra i rapper più amati della nuovissima scena statunitense, vincitore di oltre venti Dischi di platino a livello mondiale con hit come "Valentino", "City of angels" e "Mood".

La musica rock sta vivendo un momento di rinascita e crescita, grazie non solo al ritorno discografico di band iconiche e all’affermazione di nuove band, ma anche ad evidente e crescente bisogno di musica rock da parte di un pubblico sempre più trasversale che si fa sempre più notare e vedere. Nasce così “I WANNA ROCK”, che oltre ad essere una playlist è anche un progetto multimediale completo, presentato durante la Milano Music Week 2021, che comprende anche un programma musicale condotto ogni giovedì dalle 14 alle 14.30 su Radiofreccia, condotto da Cecile B e Nessuno. Il programma andrà a raccontare la generazione rock contemporanea: ’obiettivo di questo progetto è quello di delineare un nuovo “ecosistema” per la musica rock in Italia, sviluppare una campagna che comprenda artisti iconici nuovi e contemporanei. “Siamo felici di cominciare ufficialmente l’avventura di I Wanna Rock. Il rock è vivo e vegeto: lo vediamo nella risposta dei nostri ascoltatori, nella scoperta di artisti e formati classici come il vinile da parte dei giovani, nel successo di nuovi artisti.” - dice Daniele Suraci, Responsabile Editoriale di Radiofreccia – “Le nuove generazioni sono sempre più affascinate da una cultura che va oltre la musica e che interpretano in maniera personale e con il loro linguaggio. Noi di Radiofreccia, come facciamo ormai da più di cinque anni, vogliamo raccontare questo fenomeno ed essere la colonna sonora di tutti quelli che vogliono essere e fare rock”. “Mai come ora il Rock, come genere e come scelta, è un’occasione unica: per scoprire, conoscere, sperimentare, condividere. Il Rock è tornato o non se ne è mai andato? A questa domanda vogliono rispondere insieme e per la prima volta un programma radiofonico e una playlist in streaming, che hanno non solo lo stesso nome ma anche la stessa visione: fotografare la generazione Rock contemporanea, guardando con rispetto ai grandi del passato e cercando con decisione i nuovi artisti di oggi e di domani”, gli fa eco Luca Fantacone, International Marketing Director, Sony Music Italy.