Anitta supera Shakira con ritmi caldi e un video pornosoft

Con il suo nuovo singolo "Envolver" Anitta sta conquistando tutti, soprattutto sulle piattaforme di streaming e sui social. I numeri sono talmente straripanti da superare quelli di Shakira: Anitta, a oggi, è l'artista femminile latina con più ingressi nella Spotify Global Chart. A contribuire al successo del brano anche un video dalle immagini molto hot e dai ritmi caldi in cui la cantante, in più occasioni, stuzzica l’occhio dell’ascoltatore simulando posizioni che ricordano un amplesso. Un vero e propio video pornosoft. La canzone è diventata virale su TikTok, dove ha superato la bellezza di tre miliardi di visualizzazioni. Il tutto è iniziato con un video che ha pubblicato l'artista brasiliana a una festa di Carnevale di fine febbraio, nel quale la si vede eseguire una coreografia che ha preso il nome di "El pasito di Anitta".

La #envolverchallenge è stata protagonista di oltre 800 mila creazioni degli utenti della piattaforma. "Envolver" segna inoltre un nuovo record nella carriera di Anitta: è la prima artista brasiliana a raggiungere la Top 10 Global di Spotify con un singolo solista. La cantante ha conquisto definitivamente il cuore dei fan italiani anche grazie alla sua collaborazione con Fred De Palma lo scorso anno "con Un altro ballo". Il brano è stato una delle hit dell'estate 2021, ideale seguito del loro precedente featuring "Paloma" del 2020.

Larissa de Macedo Machado, questo il vero nome di Anitta, è nata a Rio de Janeiro, in Brasile, il 30 marzo 1993. Talento precoce, già a 8 anni inizia a cantare nel coro della chiesa di Santa Luzia. Dopo aver preso lezioni di ballo dall’insegnante della madre, ha terminato a 16 anni un corso di amministrazione presso una scuola tecnica di Rio. Da quel momento ha deciso di abbandonare gli studi per intraprendere un percorso artistico, incoraggiata anche dalla conquista del premio Revelation of Music. La sua carriera inizia ufficialmente nel 2010, quando firma con l’etichetta Furacao 2000. La svolta giunge però tre anni dopo, quando arriva nella sua prima multinazionale, la Warner, che produce il suo primo disco. Il successo è immediato, grazie anche al singolo “Show das poderosas”. Il suo secondo album, “Ritmo perfeito”, esce nel 2014 e le permette di arrivare a esibirsi ai Latin Grammy Awards. Pubblica quindi nel 2015 l’album "Bang", che ne sancisce il successo definitivo. Diventata una stella a livello internazionale, nel 2018 è stata omaggiata da Netflix con una docu-serie sulla sua vita e le sue attività musicali, dal titolo “Vai Anitta”.

E' di poche settimane fa la notizia di un accordo globale di Anitta con Sony Music Publishing.