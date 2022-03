Federica Napoli lascia Il Pagante: "Soffro di attacchi di panico"

A meno di due mesi dall’uscita dell’album “Devastante” e a poche settimane dal ritorno in concerto di Il Pagante, Federica Napoli ha comunicato, con un videomessaggio pubblicato sul suo canale Instagram, la decisione di lasciare il gruppo e ne ha spiegato i motivi.

Come raccontato da Federica nella sua clip, “è dal 2019 che soffro di attacchi di panico e ho preso una decisione dopo un lungo percorso di terapia”. Gli attacchi di panico avevano reso invalidante la sua vita e il suo lavoro, “all’inizio ho fatto fatica ad accettarli, pensavo che fosse semplicemente stress dovuto alle tantissime date che abbiamo fatto quell’estate. Solo che poi sono diventati continui, giornalieri e invalidanti”.

La terapia ha svolto un ruolo fondamentale nel capire i motivi di questo malessere, “ho iniziato a rendermi conto che il problema fosse legato alle serate. A me creava star male far tardi la notte, stare in mezzo a tanta gente in discoteca, vedere la gente star male. Non è stato semplice e grazie anche alla mia terapista sono riuscita ad ammetterlo a me stessa”.

Federica ha sottolineato nel suo messaggio l’importanza del chiedere aiuto, “Ho deciso di chiedere aiuto a una terapista e tuttora seguo un percorso di psicoterapia. Grazie a lei ho iniziato a saper gestire gli attacchi di panico quindi non ne soffro più quanto prima. Ho imparato ad accettarli. Il percorso con il terapista è un percorso difficile ma che consiglierei anche al mio peggior nemico. Se avete difficoltà chiedete aiuto a delle persone che fanno semplicemente il loro lavoro”.

Federica Napoli sarà comunque presente sul palco ai prossimi concerti del gruppo, il 9 e 10 aprile al Fabrique di Milano e il 13 aprile allo Spazio Novecento di Roma.

Dice di questi suoi ultimi concerti insieme ai compagni di gruppo Roberta Branchini e Eddy Veerus: “Il Pagante è sempre stato il mio lavoro, la mia vita, la mia seconda famiglia. Sarà una grandissima festa in stile Il Pagante, saranno i mie ultimi concerti insieme al gruppo festeggeremo insieme i 10 anni del progetto e un po’ il mio addio in grande stile”.

I biglietti dei concerti sono disponibili sul sito ufficiale della band e nelle principali biglietterie.