Perché Angus Young sul palco è vestito da scolaretto?

Rock e moda sono sempre andate di pari passo. I ragazzi hanno sempre voluto imitare il look delle rockstar più famose. Le giacche di pelle, i cappelli, le catene, il trucco, sono stati motori ispiratori dell'abbigliamento degli adolescenti che in quel modo dimostravano l'appartenenza a un qualcosa. Il rock non era e non è solo musica, è anche moda.



Qualche piccolo esempio può essere portato ricordando il trucco e i costumi dei KISS, le giacche di pelle delle band metal, i jeans e la canotta bianca di

Freddie Mercury, il taglio dei capelli dei fratelli Gallagher. Oltre alla musica è importante che una rockstar abbia uno stile immediatamente riconoscibile. Tra quanti hanno un aspetto immediatamente riconoscibile sul palco va ricordato anche il chitarrista degli AC/DC Angus Young, sicuramente riconoscibile ma forse poco riproducibile per i fan della band australiana.



Questa è la storia di come Angus Young si ritrovò sul palco vestito da scolaretto. Quando Angus e Malcolm Young fondarono gli AC/DC nell'ormai lontano 1973, Angus non voleva salire sul palco con dei normali pantaloni e una maglietta, voleva essere riconoscibile, voleva un qualcosa che potesse identificarlo, qualcosa di fuori dall'ordinario. Pensò al mondo dei supereroi e delle maschere, così vagliò l'ipotesi di travestirsi da Spiderman, da Zorro, da gorilla. Pensò pure a modificare un costume da Superman per proporre un nuovo supermusicista: Super-Ang. Tutte idee che però, dopo un iniziale entusiasmo si sgonfiavano.



L'idea vincente venne alla sorella Margaret che gli consigliò di indossare un'uniforme da scolaro per uno dei loro primi concerti al Victoria Park di Sydney nell'aprile 1974. E così fu. Quell'adulto vestito da scolaretto attirò l'attenzione e la attira ancora oggi che Angus veleggia verso i 67 anni, è un marchio che lo distingue ed identifica immediatamente. Anzi, proprio per l'età che, inesorabile, avanza i suoi abiti di scena sorprendono ancora di più al giorno d'oggi quando si lancia nei suoi indiavolati assoli con la sei corde.

Tempo fa Angus ha rivelato che gli altri membri della band, incluso suo fratello Malcolm, si prendevano gioco del suo look, dicendo che sembrava un bimbo di nove anni. La band aveva un piano al proposito: volevano presentarlo come un giovanissimo prodigio musicale che li avrebbe resi molto ricchi nel giro di pochissimo tempo. Young, sorridendo, ha sottolineato che, essendo loro ancora sul palco a suonare, il piano non deve avere funzionato come immaginato dai suoi compagni.Questo quanto spiegò Angus Young qualche tempo fa: "Lei mi ha dato la divisa da scolaretto dicendo, 'Angus sei bello e carino'. Mi dissero che sarei diventaro ricco in fretta e George disse, 'Sai una cosa, diremo che hai nove anni.' Io non ho nove anni, e loro mi risposero, 'Hai solo nove anni e sei un prodigio.' Farai solo un paio di concerti, poi faremo una grande richiesta. Sono ancora qui che li sto facendo”.Qualche anno fa nel corso di una intervista con Guitar World, Angus Young ammise che all'inizio era piuttosto nervoso all'idea di indossare questo costume. Il motivo principale dietro la sua agitazione risiedeva nel fatto che non era del tutto convinto che il pubblico avrebbe gradito vedere sul palco un musicista vestito in quel modo.