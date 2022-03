Le canzoni di Roberto Satti, in arte Bobby Solo

Nella giornata di oggi compie 77 anni Bobby Solo, nato a Roma con il nome di Roberto Satti. Bobby è stato uno dei maggiori protagonisti della nostra canzone degli anni Sessanta, quando esordì, a soli 18 anni con il 45 giri "Ora che sei già una donna/Valeria" (1963). Quelli erano anni in cui ci si muoveva a colpi di singoli e il concetto di album era ancora un poco di là da venire...sì, un po' come accade anche ai nostri giorni. Per festeggiarne il compleanno ecco, a seguire, una carrellata di suoi successi.

1963: Ora che sei già una donna

1964: Credi a me (Marchetti - Sanjust)

1964: Una lacrima sul viso (Mogol/Lunero)

1965: La casa del signore (Crying in the chapel) (Blakely,PM - Zigman,AL)

1965: Quello sbagliato (Carraresi - Testa)

1965: Ringo dove vai (Cassia - Nicolai - Satti)

1965: Se piangi, se ridi (Marchetti - Mogol - Satti,R)

1966: Per far piangere un uomo (Conrad - Misselvia - Reed,L)

1966: Questa volta (Dianmo - Mogol - Satti,R)

1966: Serenella (Mogol / Donida,C)

1967: Canta ragazzina (Pattaccini,I - Prog)

1967: Non c'è più niente da fare (Capuano,M - Sanjust,G - Satti,R)

1967: San Francisco (Mc Kenzie,S - Mogol)

1968: Amore mi manchi (Honey) (Russell,B)

1968: Siesta (Anelli,A)

1968: Una granita di limone (Gianco,R - Mestel - Sanjust,G)

1969: Domenica d'agosto (Migliacci,F / Morandi)

1969: Zingara (Albertelli,L - Riccardi)

1970: Ieri sì (Hier ancore)

1980: Gelosia (Dancio - Satti,R)

1981: Non posso perderti (Ciotti,S - Satti,R)

1982: Tu stai (Satti,R)

2003: Non si cresce mai (Bigazzi,G - Castaldo,G - Satti,R) - (Bobby Solo & Little Tony)

2005: Ti senti sola stasera (Are you lonesome tonight)