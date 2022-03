Il migliore assolo di chitarra di tutti i tempi per Tom Morello

Il chitarrista dei Rage Against The Machine Tom Morello ha parlato dei suoi assoli di chitarra preferiti di tutti i tempi durante una conversazione avuta con la rivista britannica Metal Hammer, rispondendo ad alcune domande dei fan.



Tom Morello, oltre alla attività con i Rage Against the Machine, ha militato negli Audioslave, nei Nightwatchman, nei Prophets of Rage e ha collaborato con molti altri progetti. Pubblicando anche tre album solisti, il primo dei quali "The Atlas Underground" (leggi qui la recensione) nel 2018 ha spiazzato i fan poiché di rock in quel disco ce ne è pochino sorpreso, piuttosto si parla di musica elettronica.

I suoi sforzi da solista sono iniziati come un progetto collaborativo in cui ha collaborato con numerosi grandi musicisti.



Poi giunsero "The Atlas Underground Fire", nell'ottobre 2021 con la collaborazione con Eddie Vedder, Bring Me the Horizon e Bruce Springsteen, e, qualche mese più tardi, "The Atlas Underground Flood" con l'aiuto di Alex Lifeson, Kirk Hammett e Jim James nel dicembre 2021.

I fan hanno posto al 57enne chitarrista newyorkese molte domande. A un certo punto un ragazzo gli ha chiesto quale fosse il suo assolo di chitarra preferito di tutti i tempi. Morello ha risposto che non poteva indicarne solo uno, tra i moltissimi che gli piacciono.

Quindi, invece di nominarne uno solo, ne ha elencati tre così da costruire il suo podio ideale. Il terzo posto se lo aggiudica l'immancabile Jimi Hendrix per quanto eseguito in "All Along the Watchtower". In seconda posizione pone un'altra icona delle sei corde: Jimmy Page e il suo 'solo' in "Stairway To Heaven", mentre l'assolo, anzi gli assoli, numero uno è Randy Rhoads in "Mr. Crowley".

Queste le parole scelte da Tom Morello per rispondere al fan e compilare la sua classifica: “Ci sono un certo numero di candidati! Al numero tre, "All Along The Watchtower" di Jimi Hendrix, è sinfonicamente incredibile. La numero due è "Stairway To Heaven" di Jimmy Page, a scelta la versione di "Led Zep IV" o quella live di "The Song Remains The Same". Il numero uno A e il numero uno B sono gli assoli di "Mr. Crowley” di Randy Rhoads. Li potresti insegnare in un corso di musicologia a livello universitario o sbattere la testa in un parcheggio heavy metal!”.

"Mr. Crowley” è una canzone scritta da Ozzy Osbourne, Randy Rhoads e Bob Daisley ed è inclusa nel primo album solista di Ozzy Osbourne “Blizzard of Oz” pubblicato nel 1980. Il brano è caratterizzato dalla intro alle tastiere di Don Airey e dal virtuosismo chitarristico di Randy Rhoads, lo sfortunato musicista statunitense scomparso a soli 25 anni di età in un incidente aereo.