Paulo: la nuova scommessa di Fedez (che piace anche a Blanco)

La “next big thing” del pop italiano? Presto per dirlo, di Paulo Anche se le condizioni ci sono tutte.

A partire dalla spinta di Fedez, che lo ha messo sotto contratto con la sua Doom Entertainment, uno che il talento sa riconoscerlo: fu tra i primi ad accorgersi del potenziale di Blanco prima che il fenomeno Blanco prendesse effettivamente piede, condividendo sulle sue storie Instagram “Notti in bianco”. Con Blanco, Paulo ha in comune più di una cosa. Intanto anche lui viene da Calvagese della Riviera, il piccolo comune sulle colline intorno al lago di Garda dove è cresciuto il cantautore di “Brividi”. Lo stile è più o meno quello che ha contribuito al successo di Blanco: un crossover che segue una wave ispirata in parte al rock degli Anni Duemila e in parte alla sua attitudine punk rap. Basti ascoltare i singoli con i quali Paulo ha iniziato a farsi conoscere, “Ad un party” e “Cielo drive” (condivisa in questi giorni dallo stesso Blanco sui social), seguiti ora da “Voglia”.

Classe 2002, vero nome Sergio Valvano, Paulo – che ha firmato un contratto discografico con Sugar, la stessa etichetta di altri due esponenti della “Gen Z” del pop italiano come Madame e Sangiovanni – ha iniziato a muovere i suoi primi passi alla fine del 2020 seguendo proprio le orme del suo amico Blanco. Quell’anno ha vinto il social talent “Dream hit”, con giudici – tra gli altri – Myss Keta e Carl Brave, ma anche Boss Doms, Jo Squillo, Lodo Guenzi e Beba, avendo la meglio su Demoncandy, Cil e Michelangelo Vood: ad organizzare il contest è stata proprio la Doom Entertainment di Fedez, del cui roster fa parte anche il produttore di Paulo, Kyv, Vincenzo Centrella, avellinese classe 1999 (proprio nel 2020 si presentò a “X Factor” in coppia con Frada con la canzone “Felpa blu”, prima della firma di un contratto editoriale come produttore e compositore con Universal Music Publishing).

Il singolo d’esordio, “Cielo drive”, è ispirato all’eccidio nel quale nel 1969 persero la vita cinque persone – tra queste anche l’attrice Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, che era all’ottavo mese di gravidanza quando venne assassinata – per mano della Famiglia Manson: “Sento l’eco dei tuoi passi falsi / e puoi ammazzarmi e sai / che sei come la fine di una vita a Cielo Drive”, canta Paulo nel ritornello della canzone, nella quale esprime tutta la sua rabbia nei confronti di una relazione tossica.

Nel nuovo singolo “Voglia” il cantante parla invece di una ragazza sicura di sé, alla quale non importa nulla del giudizio degli altri: “Te ne fotte nulla, nulla / a te di gridare / che mi prendi a pugni, a pugni, nel ristorante / sei così mmh che non so chi sei / col broncio a casa mia / mi mitragli come un mitra”. Della sua musica Paulo dice che è “emozione generazionale allo stato puro” e della scrittura parla come di una “valvola di sfogo” che gli permette di raccontarsi senza freni, senza reprimere i suoi sentimenti.