I Tool suonano ‘Undertow’ dal vivo per la prima volta in 20 anni

Lo scorso 3 marzo i Tool sono andati in scena alla Little Caesars Arena di Detroit, nel Michigan, per una data del tour a supporto del loro più recente album, “Fear Inoculum” del 2019. Nel corso del concerto Maynard James Keenan e soci, che hanno ripreso la tournée il 10 gennaio dopo averla interrotta due anni fa a causa della pandemia, hanno trovato anche il modo per sorprendere il pubblico proponendo dal vivo un brano che non eseguivano da ormai vent’anni.

Verso la seconda metà dello show la band losangelina ha infatti suonato live il brano “Undertow”, title track del suo primo album uscito nel 1993 e assente dalle scalette dei loro concerti da ormai due decenni. Come riportato da setlist.fm, prima del concerto di Detroit, l’ultima volta che i Tool hanno eseguito il brano era il 29 aprile del 2002. Per rendere ancora più speciale e unica l’esecuzione di “Undertow” alla Little Caesars Arena, la formazione capitanata da Keenan ha deciso di non riproporre la canzone nei successivi due show. E chissà se la suoneranno nuovamente in concerto. Nel frattempo, ecco un video del live:

Già durante il primo spettacolo della seconda branca del tour a supporto di “Fear Inoculum” i Tool, che in primavera saranno impegnati in una serie di date in Europa (Italia esclusa, però), ha rispolverato qualche canzone che non veniva eseguite dal vivo da diversi anni. Tra queste, “Pushit”, "Hooker with a penis” e "Right in two", che mancavano in scaletta rispettivamente dal 2014 e dal 2011.

Ecco la scaletta del concerto alla Little Caesars Arena di Detroit del 3 marzo: