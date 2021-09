Tool, il tour 2022 a primavera in Europa (ma non in Italia)

I Tool hanno annunciato una lunga serie di date che prenderà il via già nella prima metà di gennaio: la band di Maynard James Keenan - che per l’occasione ha scelto come gruppi di supporto i Blonde Redhead, la band newyorchese fondata dai fratelli milanesi Simone e Amedeo Pace e dalla cantante di origini giapponesi Kazu Makino, e gli Acid Helps - farà debuttare la tournée il prossimo 10 gennaio dalla Matthew Knight Arena di Eugene, in Oregon, per poi restare negli Stati Uniti fino al 20 marzo successivo, quando - dopo ben trentasei date - la branca americana del tour si concluderà al Rocket Mortgage FieldHouse di Cleveland, Ohio.

Dopo poco più di un mese di pausa la band tornerà in posta a Copenhagen, in Danimarca (il 23 aprile), per poi dirigere alla volta di Oslo (25), Stoccolma (26), Amburgo (28), Francoforte (29), Manchester (2 maggio), Birmingham (4), Dublino (6), Londra (9), Parigi (12), Anversa (13), Berlino (15), Colonia (17), Amsterdam (19), Cracovia (21) e Praga (23), per poi concludersi ala SportArena di Budapest, in Ungheria, il 24 maggio.

“Finiamo quello che abbiamo iniziato”, ha commentato Keenan, al quale ha fatto eco il batterista Danny Carey: “E’ con grande piacere che annunciamo il nostro ritorno on the road: questo ultimo anno e mezzo è stato un periodo di prove, per così dire, ma da grandi prove si traggono grandi lezioni e ricompense altrettanto grandi. Non vediamo l’ora di condividerle con voi”.