Le ultime prove dei Tool prima dei concerti

Questa sera dalla Matthew Knight Arena di Eugene (Oregon) i Tool riprenderanno il tour a supporto del loro ultimo album “Fear Inoculum” (leggi qui la recensione), pubblicato nell'estate del 2019.



Il tour aveva preso il via negli Stati Uniti all'inizio del gennaio 2020, ma venne interrotto a causa del diffondersi della pandemia dopo il concerto dell'11 marzo a Portand (Oregon).

L'attesa per i concerti è tanta ed è stata accresciuta ulteriormente dalla pubblicazione in rete delle ultime prove pre-tour della band sull'account Instagram del chitarrista del gruppo Adam Jones.



Sebbene in questo filmato non sia presente il frontman della band Maynard James Keenan, si possono ammirare Adam Jones, il bassista Justin Chancellor e il batterista Danny Carey suonare “The Patient” e “The Pot”.

Da quando il tour è stato interrotto nel marzo 2020 Maynard James Keenan ha contratto il Covid due volte, finendo anche al pronto soccorso il 1° dicembre 2020. In una intervista rilasciata a Apple Music il 57enne Keenan della sua esperienza con il virus ha detto: “Brutto, brutto. Non riuscivo a respirare. Riuscivo a malapena a mettere insieme due parole senza avere un attacco di tosse. Ha finito per trasformarsi in una polmonite.”Il frontman dei Tool si è sentito di avvertire chiunque sottovaluti gli effetti del virus pensando che vi sia dell'eccessivo allarmismo che non è così: "So cosa ho passato e cosa sto ancora passando, quindi vi consiglierei di prendere questa cosa sul serio, ma sento che le mie parole cadranno nel vuoto".