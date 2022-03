Tozzi: “Nelle mie canzoni frasi che stanno lì perché boh”

Dopo aver rimandato le date a causa del Covid, la coppia Raf e Tozzi è tornata sul palco. I due artisti, durante il loro tour, stanno proponendo al pubblico i loro repertori, rivisitati a due voci. Non mancano i grandi successi, da "Gloria" a "Self Control", da "Si può dare di più" a "Cosa resterà degli anni 80", da "Infinito" a "Ti amo", ma anche "Ti pretendo", "Gli altri siamo noi", "Il battito animale", "Immensamente" e molti altri, tra cui la super hit, "Gente di mare". Tozzi, fra una data e l’altra, ha concesso anche un’intervista al Corriere della Sera in cui ammette: “Invecchiare non mi ha mai fatto piacere, ma sono contento della carriera che ho avuto e il vantaggio di essere musicista è che il palco ti fa dimenticare l’anagrafe. Sto finendo il tour con Raf con dispiacere, perché mi sono divertito tanto”, spiega nell’intervista.

Il primo grande successo di Tozzi fu “Ti amo”. Era il 1977. Recentemente l’ha cantata Berlino nella “Casa di Carta 4”, la serie tv più vista al mondo. Mentre “Gloria” l’ha voluta Martin Scorsese in “The wolf of Wall Street”. Ma perché certi brani funzionano nel tempo e anche all’estero? “Forse perché ascoltavo i Beatles e la musica anglosassone: ho assorbito quella metrica. Per me vale più il suono che la parola. Ci sono frasi che stanno lì perché boh, ma suonano. Fui il primo a farlo e Lucio Battisti disse che, dopo di lui, l’unica cosa nuova era la mia musica”, continua nell’intervista al Corriere.

Raf e Tozzi hanno un rapporto di amicizia che dura dagli anni ’80. “Umberto era uno dei cantanti più popolari e io conoscevo le sue canzoni. Lo ammiravo molto, era stato capace di offrire nuova linfa vitale alla canzone popolare. Stima e affetto sono rimasti immutati”, ha ricordato recentemente Raf. “Io sapevo che Raf era un talento perché in tanti me ne avevano parlato molto bene – ha sottolineato Tozzi – dopo le prime frequentazioni era nata una collaborazione con la stesura del testo di “Si può dare di più”. Poi abbiamo incominciato a frequentarci al di fuori dell’ambiente musicale. Siamo diventati amici, abbiamo composto insieme e avuto grande successo all’Eurofestival con “Gente di mare”: momenti meravigliosi”.