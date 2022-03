Concerti, BadBadNotGood: unica data in Italia a giugno

Tornano in concerto in Italia i BadBadNotGood, per un'unica data in programma il 28 giugno 2022 al Circolo Magnolia di Segrate, a Milano. Il gruppo capitanato da Matthew Tavares, tra le formazioni più eclettiche e innovative della scena internazionale, impegnato nel corso della prossima estate con un tour europeo, arriverà anche nel nostro Paese per presentare dal vivo il suo ultimo album "Talk Memory", uscito lo scorso ottobre per XL Recordings, etichetta londinese già dietro al successo di - tra gli altri Adele, Arca, Beck, FKA Twigs, King Krule, Sampha, XX, solo per citarne alcuni.

Accolto positivamente dalla critica internazionale, "Talk Memory" è il sesto album in studio dei BadBadNotGood, dopo "BBNG" del 2011, "BBNG2" del 2012, "III" del 2014, "Sour soul" del 2015 (inciso insieme a Ghostface Killah) e "IV" del 2016, quest'ultimo prodotto insieme al sassofonista Leland Whitty, diventato di fatto il quarto componente della band accanto a Matthew Tavares (tastiere, sintetizzatori), Chester Hansen (basso) e Alexander Sowinski (batteria), che si sono conosciuti a Toronto - dove tutti e tre si erano fatti conoscere come esponenti di primo piano della scena crossover jazz locale - nel 2010 e in soli sei anni hanno ridisegnato le regole dell'abstract hip hop, conquistando negli anni un pubblico sempre più numeroso.

Dal Coachella a Glastonbury i BadBadNotGood hanno suonato ovunque le proprie composizioni e collaborato con alcuni dei più importanti artisti della scena attuale: Tyler the Creator, Earl Sweatshirt, Frank Ocean, MF Doom, Pharaoh Monch, tra gli altri. L'evento milanese fa parte della rassegna "Fantasilandia", un nuovo festival di musica e arte digitale, che si terrà a Milano a Giugno 2022. I biglietti sono già in vendita.